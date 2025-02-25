中國海警船再闖金門海域 海巡：侵擾已成常態
4艘中國海警船今天下午侵擾金門水域，海巡部署4艘巡防艇驅離；海巡署表示，中國海警船侵擾金門海域至今達60次，這類侵擾行為已經成為常態。
海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，上午9時許偵獲數艘中國海警船航出廈門，立即調動巡防艇前推至限制水域線上部署對應。
海巡署表示，下午2時許中國海警「14602」、「14605」、「14515」及「14608」等4艘船，同時自金門外海航近金門南方海域；下午2時55分，4艘中國海警船自金門料羅東南及翟山西南面2處同時航入金門水域，海巡署4艘預置巡防艇，前往併航監控，同時以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程蒐證併航驅離，中國海警船遭巡防艇驅離後，於下午5時航出金門限制水域。
海巡署表示，中國海警船對金門海域侵擾不斷，至今已達60次，是類侵擾行為發展至今顯已成為常態，海巡署在應對上從未鬆懈，始終秉持堅定立場、謹慎以對，務求嚴密掌控中國海警船等海上動態，遇況立即完成部署，以確保國家安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言