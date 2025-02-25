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謝長廷時隔20年再見愛河鰲燈 好意外它會變換顏色

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
謝長廷驚訝鰲躍龍翔會有不同燈光變化。圖／取自謝長廷臉書
謝長廷驚訝鰲躍龍翔會有不同燈光變化。圖／取自謝長廷臉書

總統府資政謝長廷曾任高雄市長，2001年台灣燈會首度移師高雄，高市府在愛河畔規畫主燈「鰲躍龍翔」。謝長廷近日返回高雄，在市長陳其邁及觀光局長高閔琳等人陪伴下夜遊愛河，欣賞愛河畔剛修復完成的鰲燈。謝長廷說，鰲燈能變換顏色，感到意外驚喜。

謝長廷前晚重遊愛河，今日在臉書發文說，他接獲觀光局提供的照片，其中有他與市長陳其邁、觀光局長高閔琳、環保局長張瑞琿及民眾互動的鏡頭，看了照片也才知道鰲燈現在還能變換顏色，當時他和陳其邁看了都意外驚喜，很自然的表情和動感，值得留念。

謝長廷曾在1998年至2005年擔任高雄市長，任內在河東路與民生二路交叉口豎立燈會主燈「鰲躍龍翔」，燈會結束後一直保存在愛河畔。時隔24年，今年生肖又逢蛇年，高市府重新修復鰲燈，夜間點燈至3月2日。

謝長廷發文後，網友留言說「感謝您帶頭改造了高雄」、「感謝謝市長任內，為高雄跑第一棒，奠下厚實的基礎」、「謝謝謝長廷市長對高雄的貢獻」。

左起工務局長楊欽富、環保局長張瑞琿、市長陳其邁、總統府資政謝長廷及觀光局長高閔琳等人夜遊愛河欣賞「鰲躍龍翔」。圖／取自謝長廷臉書
左起工務局長楊欽富、環保局長張瑞琿、市長陳其邁、總統府資政謝長廷及觀光局長高閔琳等人夜遊愛河欣賞「鰲躍龍翔」。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷（右二）在高雄愛河畔欣賞他過去在市長任內完成的「鰲躍龍翔」。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷（右二）在高雄愛河畔欣賞他過去在市長任內完成的「鰲躍龍翔」。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷驚訝鰲躍龍翔會有不同燈光變化。圖／取自謝長廷臉書
總統府資政謝長廷驚訝鰲躍龍翔會有不同燈光變化。圖／取自謝長廷臉書

愛河 謝長廷

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