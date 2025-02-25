謝長廷時隔20年再見愛河鰲燈 好意外它會變換顏色

總統府資政謝長廷曾任高雄市長，2001年台灣燈會首度移師高雄，高市府在愛河畔規畫主燈「鰲躍龍翔」。謝長廷近日返回高雄，在市長陳其邁及觀光局長高閔琳等人陪伴下夜遊愛河，欣賞愛河畔剛修復完成的鰲燈。謝長廷說，鰲燈能變換顏色，感到意外驚喜。

謝長廷前晚重遊愛河，今日在臉書發文說，他接獲觀光局提供的照片，其中有他與市長陳其邁、觀光局長高閔琳、環保局長張瑞琿及民眾互動的鏡頭，看了照片也才知道鰲燈現在還能變換顏色，當時他和陳其邁看了都意外驚喜，很自然的表情和動感，值得留念。

謝長廷曾在1998年至2005年擔任高雄市長，任內在河東路與民生二路交叉口豎立燈會主燈「鰲躍龍翔」，燈會結束後一直保存在愛河畔。時隔24年，今年生肖又逢蛇年，高市府重新修復鰲燈，夜間點燈至3月2日。