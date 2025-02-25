金門著名景點建功嶼將啟動修繕工程 提升觀光品質迎客

交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」計畫，金門縣共有4處景點入選，其中建功嶼因獨特潮汐景觀與歷史文化價值，每年吸引超過21萬人次造訪，但長年受海風與潮水侵蝕，島上設施逐漸老舊，影響遊憩安全與體驗。為提升觀光品質，金門縣政府向交通部觀光署爭取2300萬元經費，將於3月啟動「建功嶼及周邊景觀修繕工程」，預計改善設施、強化停車空間，打造更完善的旅遊環境。

金門縣長陳福海表示，金門以觀光立縣，旅遊發展應從「片區整合」角度規劃，此次改造工程除了修繕建功嶼步道、廁所與周邊景觀，還將整合延平郡王祠、莒光樓、水頭港區與金城老街，透過自行車道與完善的旅遊動線，形塑完整旅遊帶，提升遊客深度旅遊體驗。

建功嶼位於金門南端海域，以潮間帶步行方式登島的獨特體驗聞名，但每日適合登島的時間僅退潮時約2至3小時，短時間內湧入大批遊客，造成停車與動線管理問題，此次工程也針對停車與周邊環境進行優化。

觀光處指出，現有建功嶼入口處的停車空間有限，經常造成交通壅塞與行車亂象。為改善此問題，縣府將重新規劃延平郡王祠前停車場，並利用後方公有土地增設停車區。改建後，大客車停車位將由8輛增至13輛，另新增30輛小客車位、36輛機車位及自行車停車區，以紓解車流壓力，提升遊客便利性。