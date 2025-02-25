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立委徐富癸邀漁業署屏東說明黑鮪新制 避免漁民損失

中央社／ 屏東縣25日電
立法委員徐富癸（前排左起）、屏東縣長周春米，農業部部長陳駿季。蔡志清／攝影
立法委員徐富癸（前排左起）、屏東縣長周春米，農業部部長陳駿季。蔡志清／攝影

民進黨立委徐富癸昨邀集漁業署長王茂城前往屏東東港、小琉球及佳冬，與當地漁民及相關單位召開說明會，針對強化標籤管理等黑鮪漁撈作業新制解說，避免去年禁捕令損失重演。

去年黑鮪魚汛期漁獲大豐收，漁業署宣布國家配額將滿、急下禁捕令，不少漁民反映已備料出海，禁捕令緩衝時間不足導致財損。徐富癸昨天邀集漁業署長王茂城前往屏東東港、小琉球及佳冬，與當地漁民及相關單位召開說明會，針對「114年度太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法」進行解說，並會勘地方漁業基礎建設需求。

徐富癸辦公室今天透過新聞稿表示，為避免類似情況重演，要求漁業署檢討決策流程，確保政策公開透明並保障漁民權益。經爭取王茂城親自到場向漁民解釋新制調整內容，並承諾未來將加強與業界溝通。

漁業署說明，黑鮪資源受到國際關注，台灣須確保管理符合規範並保障漁民權益。此次修正強化標籤管理，要求漁獲自捕獲即綁標籤，並在24小時內回報數據，進港前通報卸魚港口。配額達70%時，將限縮單船標籤數，達85%時公告停捕，確保資源永續。

為提升漁獲品質並減少浪費，徐富癸表示，當場爭取將黑鮪魚新制獎勵補助從每尾新台幣500元提高至1000元，鼓勵漁民進行海上去鰓作業，提高保鮮效率、減少廢棄物，改善市場環境衛生，提升產業競爭力。

徐富癸補充，當天同時爭取地方漁業基礎建設，包含屏南養殖專區導入光合菌技術改善水質，及道路、橋梁建設，皆獲漁業署支持。針對東港漁港碼頭道路與設備更新、鹽埔漁港冷鏈設備建置等問題，也要求漁業署加速改善，獲王茂城承諾支持，確保建設順利推動。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸接受中央社記者電訪表示，新制要求作業船隻領完標籤才能出港作業，依噸位有相應標籤數，不像以往超量可回港再補標籤，此作法有益市場端及漁會掌握數量。此外，漁業署補助漁會作電子看板，額度超過50%即會每日更新，讓漁民即時掌握。

鄭鈺宸說，去年豐收為10多年未見特殊情況，要證明漁民備料財損有一定難度。由於不少承銷人反映黑鮪第一時間在海上去鰓可提高新鮮度，買賣價格也較漂亮，因此漁業署今年提供去鰓補助鼓勵漁民。對於徐富癸每尾1000元提議，漁業署當場表示可提升至800元，剩餘空間將再與農業部長陳駿季研議。

標籤 漁業署 漁民

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