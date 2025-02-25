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金門房市熱絡看好裝修市場 家具業者進駐搶客

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣系統傢俱領導品牌 歐德 Order 昨天在金門開設 「金門洽談中心暨展示店」，為消費者提供客製化設計服務。記者蔡家蓁／攝影
台灣系統傢俱領導品牌 歐德 Order 昨天在金門開設 「金門洽談中心暨展示店」，為消費者提供客製化設計服務。記者蔡家蓁／攝影

近年來，隨著金門房市交易熱絡，當地家居裝潢需求同步成長。看準這波趨勢，台灣系統傢俱領導品牌歐德 Order 昨天在金門開設 「金門洽談中心暨展示店」，為消費者提供客製化設計服務，讓金門鄉親能更近距離體驗系統傢俱的質感與便利性。

歐德金門展示店主打全屋設計規劃，涵蓋系統櫥櫃、床墊、天花板、地板等各式家居裝潢項目，並設有現場展示區與色板參考，讓消費者能直接感受產品的質感與細節。

金門縣副議長歐陽儀雄出席開幕儀式時表示，歐德系統傢俱的品質深受市場肯定，這次選擇在鄰近金城市區的大馬路邊開設展示店，讓金門鄉親可以親自參觀、觸摸產品，了解細節，這是一個非常好的決定，相信可以嘉惠想要裝修添家具的民眾。

金門氣候潮濕，特別是霧季時期，容易影響家居耐用度。因此，挑選具 防潮、防霉、防刮 特性的傢俱，成為當地民眾的重要考量。歐德傢俱以 環保建材 為核心，採用 不助燃、抗污耐刮的表面材質，並通過 內政部「綠建材認證」，確保產品在安全、耐用與環保方面均達到高標準。此外，歐德提供 客製化設計，讓消費者可依照個人風格與需求，與專業設計師討論理想家居佈置。

歐德早在2017年便進駐金門，最初門市設於伯玉路，此次因租約到期，總公司決定遷移至更顯眼的新址～金門縣金城鎮環島北路一段138-1號（Smile金城加油站旁），展示店延續直營店經營模式，提供更完善的消費體驗。

歐德傢俱金門洽談中心店長林啟偉表示，歐德的產品皆為量身訂製，從全屋設計規劃到櫃檯設計等，皆以客戶的需求做規劃，所以不會有固定的風格，且從丈量到設計、安裝，全程由專業團隊規劃，確保消費者的家居空間符合需求與美學標準。

歐德金門洽談中心暨展示店位於金門縣金城鎮環島北路一段138-1號（Smile金城加油站旁），開幕期間預約免費丈量，即贈送小板凳1個，送完為止，此外，開幕期間還有系統簽約滿20萬送6千購物金、滿40萬送1萬6千元的購物金，最高送4萬元購物金的優惠方案。

台灣系統傢俱領導品牌 歐德 Order 昨天在金門開設 「金門洽談中心暨展示店」，業者在開幕前特別虔誠的拜拜祈福。記者蔡家蓁／攝影
台灣系統傢俱領導品牌 歐德 Order 昨天在金門開設 「金門洽談中心暨展示店」，業者在開幕前特別虔誠的拜拜祈福。記者蔡家蓁／攝影
台灣系統傢俱領導品牌 歐德 Order 昨天在金門開設 「金門洽談中心暨展示店」，現場貴賓雲集，吸引不少民眾來參觀。記者蔡家蓁／攝影
台灣系統傢俱領導品牌 歐德 Order 昨天在金門開設 「金門洽談中心暨展示店」，現場貴賓雲集，吸引不少民眾來參觀。記者蔡家蓁／攝影

消費者 設計師 金門

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