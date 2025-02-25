來恆春擁抱宇宙月月有觀星 退休校長成為屏東星空大使

來恆春擁抱宇宙！屏東縣10大觀星場域有9處在恆春半島，恆春建城今年150年，縣府從3月到12月，月月有觀星，縣長周春米邀大家「來恆春追星」，邀請退休國小校長、長期推動天文教育施世治成為「屏東星空大使」。

施世治也是屏東天文協會榮譽理事長，他長期推動天文教育，去年從國小校長退休後，投入天文工作，屏東縣府在車城國小設「南十字天文台」是全世界第一個且唯一具國際天文台編號的小學天文台，他退休後，每周五六日固定在當地駐點解說。

施世治說，接下星空大使任務非常高興，他要向大家介紹恆春半島美好，「如果心情覺得需要療癒，就來恆春」。

施世治分享，他剛當老師時曾主動寫信到各校推天文教育，還一度被誤以為「你是來賣望遠鏡嗎？」。他推動天文教育不遺餘力，恆春半島除了山海外，抬頭看夜空，肉眼就可以看到銀河，「來恆春擁抱宇宙」。

縣長周春米說，恆春半島擁有視野遼闊、低光害、無霾害天文觀測條件，更是觀賞南十字星的最佳地點，近年吸引不少遊客專程來觀星，是最適合發展觀星的地方。

縣府團隊曾委託施世治及天文專家跑遍全縣55個公共場域，遴選10大觀星場域，9處在恆春半島，包括車城鄉海口港沙灘、恆春鎮社頂自然公園、鵝鑾鼻公園與鵝鑾鼻燈塔、水蛙窟社區龍磐公園大草原及風吹砂停車場、滿州鄉佳樂水風景區、九棚社區八瑤灣及牡丹鄉高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心。

「2025年屏東月月有觀星」，縣府傳播暨國際事務處表示，「來恆春擁抱宇宙」集結教育處、文化處、交通旅遊處，每月有不同觀星主題帶給大家驚喜。首波3月登場，配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，3月22日、3月29日、4月19日、4月26日四個周六在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會。

屏東星空大使施世治將率天文協會及天文愛好者提供專業望遠鏡導覽解說，大家可以帶野餐墊，享受輕音樂，躺在草地上與滿天星斗約會。活動免費入場，每場限額500人，3月5日上午10時起開放網路線上預約報名。