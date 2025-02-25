亞太國際風力發電展今登場 10國50家廠商齊聚高雄參展

2025年亞太國際風力發電展今天在高雄展覽館展出，吸引來自英國、挪威、荷蘭、德國、美國等10個國家、近50家企業參與。經濟部常務次長連錦漳在開幕致詞時表示，2025年第一季尚未結束，台灣已完成第7座風場，在離岸風電交出亮麗的成績單。

隨著台灣沿岸地區開發逐漸飽和，國內離岸風電開發勢往遠岸、深水區邁進。連錦漳說，許多民眾都贊同推動再生能源，也認為可減碳，卻不願設置在住家附近，中央在推動再生能源，需要地方政府全力協助，經濟部已與縣市政府成立合作平台來推動個案；過程中會遭遇困難，也納入廉政署、檢調，目的是要讓所有個案公開透明，公務人員能安心。

連錦漳指出，截至去年國內再生能源總量已達21GW，截至去年台灣已完成6座離岸風場建置，累計安裝374座風機，根據國際財經報導，去年台灣的離岸風電，當年的新增量在民主國家排名第一，台灣已成為世界離岸風電的領頭羊之一。目前2025年第一季尚未結束，台灣已完成第7座風場，總裝置容量突破3GW，領先亞太地區的民主國家。

森崴能源旗下新加坡商寶崴海事工程，是亞太唯一具備EPCI統包能力與關鍵施工船舶的海事工程專家。寶崴海事工程首席財務長史美圻說，台灣的海域受惠於大陸棚地形與季風氣候，有望在亞太浮式風電市場扮演重要角色，寶崴海事工程目前正積極評估，找尋適合的風場進行浮式風電建置，期望持續協助產業綠能轉型。

亞太國際風力發電展今年以「鏈結國際，深耕台灣」為核心，全面涵蓋風機製造、海事工程、風場運維及周邊服務四大領域，完整呈現風電產業鏈。連錦漳說，為了落實2050年淨零目標，政府啟動二次能源轉型，將多元綠能的發展視為發展的核心，透過建置離岸風電、太陽光電、地熱、小水力等再生能源。

連錦漳表示，2018年推動離岸風電產業發展至今，台灣的廠商不只在零組件、配件供應，在海事工程部分，更有超過1百艘的本國籍支援船，提供風場的建置與運維服務。