屏東大武門音樂祭街舞賽 霹靂舞國手孫振任評審

屏東大武門音樂祭重頭戲街舞大賽，2月28日起連2天於屏菸1936文化基地登場；今年有逾百名高手參與，巴黎奧運霹靂舞國手孫振將任公開組評審，並有專業街舞團體演出。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，2025大武門音樂祭2月28日、3月1日於屏菸1936文化基地登場，「3on3 Freestyle Battle」街舞大賽，有來自各地逾百名舞林高手展開大比拚，並邀請孫振擔任公開組評審；比賽分為學生組與公開組，不僅冠亞軍可獲獎金，公開組冠軍隊伍更有機會登上節目「綜藝大熱門」。

文化處說明，大武門音樂祭除了頂尖嘻哈歌手演出，街舞大賽也是重頭戲之一，一連2天賽事，吸引超過60組隊伍、共180名選手報名；學生組2月28日率先登場，年輕舞者們將大顯身手，爭奪冠軍榮耀與獎金新台幣6000元，而亞軍隊伍則可獲得3000元；3月1日公開組更具看頭，冠軍隊伍除能抱回1萬2000元獎金，還能獲得「綜藝大熱門」節目錄影機會，亞軍也可獲得6000元獎金。

文化處進一步指出，2024年巴黎奧運將霹靂舞納入正式競賽項目後，街舞風潮持續升溫，也讓更多年輕人勇於挑戰國際舞台；值得一提的是，這次比賽集結台灣頂尖街舞評審陣容，評審之一孫振不僅是2024年Outbreak Europe世界冠軍，更是台灣霹靂舞代表選手，將在活動中共同見證街舞高手巔峰對決，必為比賽帶來高水準專業評價。

除了精采賽事，街舞團體Bounce on，以及2024年「Dance Up!青銀街舞祭」冠軍隊伍「勝利社區」擔任嘉賓，帶來震撼演出。

文化處提及，屏菸週年品牌「大武門音樂祭」，以嘻哈音樂、潮流藝術與創意表演，呈現街頭文化精髓，熱愛街舞與嘻哈文化民眾可親臨現場，一同感受熱血沸騰嘻哈盛會，見證最強舞者誕生，更多大武門音樂祭活動資訊，可關注屏菸1936文化基地臉書（Facebook）。