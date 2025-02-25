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迎恆春建城150年 屏東鵝鑾鼻辦4場草地觀星音樂會

中央社／ 屏東縣25日電

迎接恆春建城150週年，屏東縣政府推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動。3月22、29日及4月19、26日，配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，在鵝鑾鼻燈塔舉辦4場草地觀星音樂會

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，恆春半島擁有視野遼闊、低光害、無霾害等天文觀測條件。而宇宙中又有2顆小行星，分別以屏東、墾丁命名，恆春是最適合觀星的地方。於3月22、29日及4月19、26日4個週六，在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，邀請大家一起來觀看浩瀚星空。

周春米在宣傳記者會中頒任屏東天文協會榮譽理事長施世治為首任「屏東星空大使」，協助恆春半島天文旅遊。屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，施世治長年致力推動天文教育，從建國國小校長退休後更全心投入天文工作。

縣府在車城國小設置「南十字天文台」，是全世界第1個且唯一具國際天文台編號的小學天文台，施世治每週五、六、日固定在當地駐點解說，擔任星空大使實至名歸。

施世治表示，從10歲起就對太空抱持好奇，擔任星空大使是自己一直想做的事。廣闊天空會讓人嚮往星星、往宇宙飛，觀看星空是一種療癒。恆春半島的美好在於海岸線、海裡面、山稜線，現在更要呈現宇宙與夜空，提供人們一個療癒地。

傳播處說明，150年前清廷因牡丹社事件開始重視台灣防禦，建立恆春古城，恰巧距離地球約150光年的金牛座畢宿星團，今日所見星光，正是當時恆春建城時發出光線，時至今日星光才抵達地球，時光旅行與歷史洪流交會，共同見證恆春建城150週年。

傳播處表示，為迎接恆春建城150週年，結合這場跨越150光年的相遇，及恆春半島得天獨厚觀星場域，推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動為建城紀念暖身，從3月起至12月每月都有不同觀星主題活動，首波於台灣最南端鵝鑾鼻燈塔舉辦4場草地觀星音樂會。

傳播處指出，鵝鑾鼻燈塔草原草地觀星音樂會，將由施世治率天文協會及天文愛好者提供專業望遠鏡導覽解說，民眾可以帶著野餐墊，一邊享受輕音樂，一邊躺在草地上與滿天星斗約會。活動免費入場，每場限額500人，3月5日上午10時起開放網路線上預約報名。

為推動星空旅遊，傳播處表示，縣府曾委託施世治及天文專家跑遍全縣55個公共場域，遴選出十大觀星場域，其中有9處都在恆春半島，包括車城鄉海口港沙灘、恆春鎮社頂自然公園、鵝鑾鼻公園與鵝鑾鼻燈塔、水蛙窟社區-龍磐公園大草原及風吹砂停車場、滿州鄉佳樂水風景區、九棚社區八瑤灣及牡丹鄉高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心。

傳播處提及，5月份有寶瓶座流星雨，6月份白羊座流星雨等。相關活動將陸續公佈在活動官網及「i屏東~愛屏東」臉書（Facebook）粉專，搭配台灣祭、南國生活節、看海美術館展覽、風域祭等縣府年度大型活動，恆春半島月月都精彩。

屏東縣政府 恆春 音樂會

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