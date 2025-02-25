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228連假料湧車潮 高雄各景點依狀況實施交管

中央社／ 高雄25日電

228連假將至，高雄市政府交通局今天表示，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況實施交管措施。

高雄市交通局今天發布新聞稿指出，預期228連假湧人車潮，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況實施交管措施。

交通局表示，壽山動物園將視動物園停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，遊客須配合現場員警指揮通行；或可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園。

另外，市府於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園；民眾也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，步行5分鐘內即可抵達停車場轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線則依往例，每天上午11時至下午5時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），而旗津區將依交通狀況實施4階段管制。

此外，交通部公路局正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行。

交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

交通局並呼籲，連假人車多，行經路口務必減速慢行並禮讓行人，嚴禁酒駕，行經輕軌路口務必遵守號誌及轉向管制；同時多利用高雄市即時交通資訊網（https://traffic.tbkc.gov.tw）等查詢即時路況。

壽山動物園 觀光景點 高雄市

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