金門嚨口二營區活化啟動 戰地遺跡將成觀光新亮點

金門縣政府積極推動嚨口二營區的保存與活化，縣府參議陳金增昨日與董森堡偕同相關單位前往現地會勘。董森堡表示，目前現場已完成初步清理，周邊樹木修剪工作也同步完成，為即將舉辦的植樹節活動預作準備，未來有關嚨口堡的活化方向，將由觀光處與文化局共同研擬，期以審慎規劃與周全考量，使其兼具歷史保存與觀光發展功能。

嚨口二營區作為1949年古寧頭戰役的重要防禦據點，擁有豐富的軍事遺跡，包括嚨口堡、東一點紅及鎮中堡等防禦工事，見證當年金門戰役的歷史意義。為確保遺跡完整性，董森堡議員於去年12月11日正式提案，推動縣府啟動保存與活化計畫。12月27日，縣長陳福海率領財政處、觀光處、文化局及地政局等單位至現場勘查，並指示地政局與財政處協調土地及設施管理權限，研擬以換地或租用方式取得使用權，確保地主權益。

據了解，為推動此計畫，縣府於今年1月9日召開土地協調座談會，獲得地主同意先由縣府進行環境清理與植樹美化，並初步以承租方式取得土地使用權。後續將研議交換或容積移轉等方式，待相關程序完成後，由觀光處正式規劃軍事觀光場域，讓民眾能夠親身感受古寧頭戰役的歷史氛圍，深化對戰地文化的理解。目前，嚨口堡周邊環境已完成初步清理作業，樹木修剪工作亦同步完成，為即將舉辦的植樹節活動預作準備。

針對嚨口堡的未來發展，董森堡指出，嚨口堡位於古寧頭戰場範圍內，具有深厚的戰地文化與歷史意義。為有效保存並活化這一重要據點，後續擬申請登錄為「文化景觀」，整合區域內的蚵田環境、軌條砦、一線碉堡群及戰車壕等戰地設施，規劃形成「金門戰史文化觀光帶」。