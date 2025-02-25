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改善急診壅塞 南高雄將增重度級急救責任醫院

中央社／ 高雄25日電

近日醫學中心急診壅塞，高雄市長陳其邁今天說，高雄市將朝增加急診服務量能及提高急診病床配置跟服務等規劃、改善；並預計在南高雄擴增重度級急救責任醫院數量。

對於醫學中心急診壅塞問題，陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，希望輔導區域醫院提升成為「重度級的急救責任醫院」，未來預計在南高雄擴增高雄市重度級急救責任醫院的數量。

另外，針對急診醫護人力需求等長期問題，陳其邁說，最近會邀集幾所醫學中心、區域醫院、市立醫院等共同協議，希望調整急診相關人員待遇。短期部分則是落實分級醫療，請醫院調整、分流。

他並表示，醫療體系也要落實轉診服務，才能有效讓醫療資源合理使用。高雄市的「緊急醫療資訊整合中心（EMOC）」負責這項任務，包括在急診、急性病床的安排調控。

陳其邁強調，希望急診疏解人流，高雄市政府將朝增加急診服務的量能，提高急診病床的配置跟服務等進行規劃、改善。

另外，被問到中油總部南遷問題，陳其邁說，最近跟中油一直在密集協商，中油石化園區一些規畫及幾乎所有生產事業仍集中在高雄，所以總部能夠南遷是再好不過的事，對中油營運管理也會更有效率。

「正在努力爭取，天天跟他們談這件事情。」他並表示，中油在台積電旁邊的土地是不錯的選擇，另外中油在亞灣區也有龐大土地，也很適合作為營運總部，「眼光假如夠遠的話，應該要選擇高雄」。

中油 醫學中心

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