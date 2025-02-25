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「小家電診所」1天修復34件小家電 減少約110公斤廢棄物
許多家電常只因小故障而被民眾丟棄，造成資源浪費與環境負擔，銧昊公司與維修志工團體「小家電診所」合作，在屏東枋寮鄉舉辦小家電公益維修活動，一天就修復了34件家電，相當於減少約110公斤的廢棄物，也希望推廣「維修取代丟棄」的觀念。
銧昊公司與維修師傅組成的團體小家電診所，多次前進到屏東沿海鄉鎮辦理「小家電維修服務站」，幫居民維修家電，受到好評。繼佳冬鄉及林邊鄉後，日前進入枋寮鄉，由村長號召當地居民，將家中故障或有問題的小家電送修。
在維修師傅們的妙手回春下，許多原本故障的家電又能運作，電鍋、電扇、烤箱、吹風機、收音機等，一天內就收到49件送修家電。經檢修後正常的6件，修復34件，估算減少約110公斤的廢棄物，換算約等於961公斤的二氧化碳排放量。
銧昊公司表示，很多家電其實都只有小故障，丟了浪費金錢與資源，十分可惜，民眾又不知如何修復，只能閒置生灰塵。與小家電診所合作，透過公益服務鼓勵民眾修理、再利用故障的小家電，實踐零廢棄的環保生活方式，並推廣永續理念，也能回饋鄉里落實企業與社區共好。
民眾表示，經師傅巧手後，故障家電又重獲新生，環保又省錢，很感謝這項公益活動。枋寮鄉人和村長陳惠珠事前也透過廣播邀請鄉親踴躍參加，他說很感謝銧昊公司與小家電診所，尤其師傅們都是犧牲自己的工作時間工假期來服務鄉親。
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