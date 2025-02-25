高雄「垂直停車格」釀倒車事故 交通局改造後評價兩極

高雄市有上百格「垂直停車格」，不僅造成汽車駛離車格時易發生事故，也限縮道路空間，尤其青年一路去年發生43件倒車事故，交通局近日將青年一路部分路段改為「順向停車格」並增設標線人行道、左轉附加車道，當地褒貶不一，商家抱怨停車格數因此減少、人行道使用率低且順向停放車輛易擋住店面，住家則認為事故率降低、行人友善。

高雄市青年一路、七賢三路共畫設318格「垂直停車格」，60度夾角設計讓車頭能順向直接駛進車格中，相較一般順向停車格，相同長度約能增加一半以上停車位，停車數能因此增加，不過車輛欲駛離時易有視線死角，需倒車進慢車道，常擋住車道後方車輛、發生車禍，且垂直車格占用車道寬度多，行車路幅因此縮小。

高雄市交通局日前在取得地方共識後，花費50萬著手改善青年一路路面標線，將兩側垂直停車格，從中山路至仁智街路段共60公尺，全數改為順向車格，增加的路幅空間也增設標線型人行道和左轉附加車道，17日完工通車，原有的8格垂直汽車停車格改為順向5格，成果引發不少討論。

惟地方對於成果褒貶不一，被改造路段的機車行店家表示，順向車格能減少事故率，但同時減少車格數量；旅宿業則抱怨「根本多此一舉」，車格減少後導致客人、維修人員找不到車位，影響生意，平時行人多半走在騎樓內，標線型人行道使用率低；也有髮廊業者說，當地商圈沒落，標線型人行道不如取消，改為增加車道空間，才能降低事故率。

臉書「高雄好過日」認為，青年一路是高雄傳統傢俱街，過去因卸貨等原因，設置垂直車格，造成車禍多且壓縮路面，近年大型家具店移至郊區如鳥松至仁武183縣道，貨車卸貨量減少，此次改善後，行人、行車安全性都提升，期望青年二路也能儘早改善，串連流行音樂中心與輕軌C10站，讓傳統商圈轉型活化，打造人本舒適的道路環境。

市議員許采蓁認為，垂直停車格造成交通死角，車道縮減影響行人權益，她因此率先提案改善，在騎樓難以完全淨空之下，由交通局改為順向車格並繪製標線型人行道，能更加保障行人空間、減少事故，目前僅選擇車格數量影響最少的路段優先試辦，後續若要延伸至店家數較多的路段，應多方溝通，並視需求調整停車和標線規劃。