高雄首選再次攜手東京電視購物 蜜棗、桑葚果醬成主角

高市農業局的「高雄首選」農產品，在2025年東京國際食品展前，再次與東京電視購物頻道「虎之門市場」聯手，透過電視購物台讓日本買家能直接下單購買高雄季節限定「蜜棗」及通過日本JAS有機認證的有機桑葚果粒醬，希望加深日本消費者對高雄農產印象，進而拓展高雄農產外銷版圖。

高雄市農業局代理局長梁銘憲表示，蜜棗以其鮮甜的口感和豐富的營養價值，深受消費者喜愛，高雄是蜜棗全國最大生產地，品質多次獲得全國蜜棗優質管理果園評鑑肯定，此次合作不僅有助於提升高雄農產品的知名度，也為當地農民開拓了新的市場。

農業局說，節目的專業拍攝團隊更是搭機來台到高雄產地取景，讓日本消費者以最直接的方式了解蜜棗生長環境，帶著觀眾深入有機桑葚果粒醬嚴格把關的製作過程，消費者看得安心，吃得放心。

在拍攝過程中，陳稼莊自然農園有限公司總經理陳煥為細心介紹桑葚果醬的製作過程，堅持傳統直火方式熬煮有機原料，主要成分桑葚來自自家有機農園生產，讓這款有機桑葚果粒醬每口都吃到顆粒，每口都是美味。

另一項令日本消費者驚呼香甜好吃的水果，就是來自高雄的蜜棗，本次首選種植蜜棗多年的匯通果菜生產合作社，身為燕巢最大的外銷供果園負責人潘阡華本身所學是營養專業，因此能更加詳細地說明蜜棗豐富的營養元素及價值。

農業局說，本次虎之門市場的特別企畫中，安排了4位日本高人氣藝人在日本攝影棚試吃品嚐來自高雄的蜜棗，藝人們紛紛大讚高雄蜜棗富含水分，清甜脆口，廣受好評，精彩內容預計於3月4日日本時間11點播出，除在「東京電視台」播出外，該節目亦於「大阪電視台」、「北海道電視台」、「愛知電視台」、「瀨戶內電視台」、「TVQ九州放送」等六家電視台同時播出，涵蓋率達日本總人口70%。

為提高雄首選品牌國際知名度，3月11日至14日舉辦的2025年東京國際食品展，將由高雄市副市長羅達生率領高雄9家業者參加，包括1951年成立的「加洲果菜運銷合作社」、發展出玉荷包荔枝加工品不同可能性的「春上香運銷合作社」、燕巢區最大外銷供果園「匯通果菜生產合作社」。