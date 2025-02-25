屏東大武門音樂祭 巴黎奧運國手孫振受邀街舞大賽評審

2025大武門音樂祭2月28及3月1日於屏菸1936文化基地登場，「3 on 3 Freestyle Battle」街舞大賽，各地逾百名舞林高手大比拼，並邀請巴黎奧運霹靂舞國手孫振擔任公開組評審。比賽分學生組與公開組，不僅冠亞軍可獲獎金，公開組冠軍隊伍更有機會登上「綜藝大熱門」節目。

屏東縣政府文化處表示，大武門音樂祭除頂尖的嘻哈歌手演出，街舞大賽也是重頭戲之一，兩天賽事，吸引超過60組隊伍、共180名選手報名，2月28日登場學生組，年輕舞者們大顯身手，爭奪冠軍榮耀與獎金6000元，亞軍隊伍可獲3000元。3月1日公開組更具看頭，冠軍隊伍除能抱回1萬2000元獎金，還能獲「綜藝大熱門」節目錄影，亞軍也可獲6000元獎金。

2024年巴黎奧運將霹靂舞納入正式競賽項目，街舞風潮持續升溫，讓更多年輕人勇於挑戰國際舞台。這次比賽集結台灣頂尖街舞評審陣容，評審之一的孫振，不僅是2024年Outbreak Europe世界冠軍，更是台灣霹靂舞代表選手，活動中見證街舞高手巔峰對決，為比賽帶來高水準評價。

除了精采賽事，還有街舞團體「Bounce on」以及2024年「Dance Up!青銀街舞祭」冠軍隊伍「勝利社區」擔任嘉賓，帶來震撼演出。