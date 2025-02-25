快訊

工程廢土堆如山丘！新竹棒球場開挖驚見「大祕寶」 檢調現地會勘調查

放棄拉攏PS5、Switch玩家跳槽Xbox！微軟高層1招改變方向：拚賺更多錢

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

屏東大武門音樂祭 巴黎奧運國手孫振受邀街舞大賽評審

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大武門音樂祭街舞比賽提供各地好手競技交流的舞台。圖／屏東縣府文化處提供
屏東大武門音樂祭街舞比賽提供各地好手競技交流的舞台。圖／屏東縣府文化處提供

2025大武門音樂祭2月28及3月1日於屏菸1936文化基地登場，「3 on 3 Freestyle Battle」街舞大賽，各地逾百名舞林高手大比拼，並邀請巴黎奧運霹靂舞國手孫振擔任公開組評審。比賽分學生組與公開組，不僅冠亞軍可獲獎金，公開組冠軍隊伍更有機會登上「綜藝大熱門」節目。

屏東縣政府文化處表示，大武門音樂祭除頂尖的嘻哈歌手演出，街舞大賽也是重頭戲之一，兩天賽事，吸引超過60組隊伍、共180名選手報名，2月28日登場學生組，年輕舞者們大顯身手，爭奪冠軍榮耀與獎金6000元，亞軍隊伍可獲3000元。3月1日公開組更具看頭，冠軍隊伍除能抱回1萬2000元獎金，還能獲「綜藝大熱門」節目錄影，亞軍也可獲6000元獎金。

2024年巴黎奧運將霹靂舞納入正式競賽項目，街舞風潮持續升溫，讓更多年輕人勇於挑戰國際舞台。這次比賽集結台灣頂尖街舞評審陣容，評審之一的孫振，不僅是2024年Outbreak Europe世界冠軍，更是台灣霹靂舞代表選手，活動中見證街舞高手巔峰對決，為比賽帶來高水準評價。

除了精采賽事，還有街舞團體「Bounce on」以及2024年「Dance Up!青銀街舞祭」冠軍隊伍「勝利社區」擔任嘉賓，帶來震撼演出。

文化處指出，屏菸周年品牌「大武門音樂祭」，以嘻哈音樂、潮流藝術與創意表演，呈現街頭文化的精髓，歡迎所有熱愛街舞與嘻哈文化的朋友們親臨現場，一同感受這場熱血沸騰的嘻哈盛會，見證最強舞者的誕生，更多大武門音樂祭活動資訊關注屏菸1936文化基地臉書。

巴黎奧運霹靂舞國手孫振，受邀擔任街舞大賽評審。圖／屏東縣府文化處提供
巴黎奧運霹靂舞國手孫振，受邀擔任街舞大賽評審。圖／屏東縣府文化處提供
屏東大武門音樂祭街舞比賽提供各地好手競技交流的舞台。圖／屏東縣府文化處提供
屏東大武門音樂祭街舞比賽提供各地好手競技交流的舞台。圖／屏東縣府文化處提供
屏東大武門音樂祭街舞比賽提供各地好手競技交流的舞台。圖／屏東縣府文化處提供
屏東大武門音樂祭街舞比賽提供各地好手競技交流的舞台。圖／屏東縣府文化處提供

孫振 巴黎奧運 街舞 音樂

延伸閱讀

賴冠傑亞運奪金 台灣輕艇 衝刺奧運

屏東補助建置防水閘門 3月1日開放淹水戶申請

基隆第2座街舞空間啟用 在七堵火車站練舞不怕下雨天

屏東王船文化館文創爆米花熱銷 乖乖聯名商品消災解「餓」

相關新聞

高雄「垂直停車格」釀倒車事故 交通局改造後評價兩極

高雄市有上百格「垂直停車格」，不僅造成汽車駛離車格時易發生事故，也限縮道路空間，尤其青年一路去年發生43件倒車事故，交通...

高雄首選再次攜手東京電視購物 蜜棗、桑葚果醬成主角

高市農業局的「高雄首選」農產品，在2025年東京國際食品展前，再次與東京電視購物頻道「虎之門市場」聯手，透過電視購物台讓...

屏東大武門音樂祭 巴黎奧運國手孫振受邀街舞大賽評審

2025大武門音樂祭2月28及3月1日於屏菸1936文化基地登場，「3 on 3 Freestyle Battle」街舞...

旗山馬頭山遭濫倒 7嫌交保引發眾怒

高雄旗山區馬頭山曾因掩埋場開發案爭議多年，上月初檢警獲報地下遭偷埋鋁渣、飛灰等廢棄物，重金屬嚴重超標，初估掩埋量約280...

農會理監事改選 內門當權派占優勢

基層農會選舉進入第2階段理監事改選，曾被查賄的屏東長治鄉農會、南州地區農會，以及台東成功鎮農會，都是挑戰者占上風，取得較...

獼猴搶食 逛壽山「讓人有點怕」

高雄壽山動物園內常有獼猴逛大街，形成籠內外都有猴子、猴子看猴子奇景，近期傳出獼猴拉扯嬰兒車上的提袋，或跳到男童身上搶飲料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。