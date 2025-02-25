農會理監事改選 內門當權派占優勢

基層農會選舉進入第2階段理監事改選，曾被查賄的屏東長治鄉農會、南州地區農會，以及台東成功鎮農會，都是挑戰者占上風，取得較多席次；另，高雄唯一有競爭的內門農會，當權派可望延續主導權，台南昨則8個農會改選理監事也未翻盤。

屏東縣昨有6家農會改選，其中長治鄉、南州地區農會競爭激烈，各要選出9席理事，當權派與挑戰派皆呈現4比4，最後一席因「同票」採取抽籤決定勝負，結果都是挑戰派中籤，贏得驚險，讓當權派扼腕；高樹鄉、崁頂鄉、內埔地區農會也有面臨在野派挑戰，當權派仍以優勢獲勝。

台東成功鎮農會有31席會員代表，挑戰派曾品峰掌握多數，投票結果顯示，曾的一方當選5席理事、2席監事，當權派僅拿下4席理事、1席監事，3月4日將召開理監事會議，現任總幹事張恭銘支持的理監事較少，不利後續總幹事遴聘。

高雄內門區農會是全市唯一有競爭的農會，當權派理、監事各贏一席，可望延續農會主導權。

台南的部分，台南地區農會、新化區、安定區、後壁區、楠西區、歸仁區、官田區、學甲區、北門區8個農會昨改選，其中後壁、北門、楠西等戰況激烈，皆由當權派驚險獲勝。

後壁區農會理事長蕭麗姿與總幹事林怡歆在選前分裂，警方大陣仗蒐證戒備，總幹事派獲5席，比理事長派多1席，且目前僅林怡歆1人登記候聘總幹事，在後續理監事會中獲得續聘機率相當高。