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獼猴搶食 逛壽山「讓人有點怕」
高雄壽山動物園內常有獼猴逛大街，形成籠內外都有猴子、猴子看猴子奇景，近期傳出獼猴拉扯嬰兒車上的提袋，或跳到男童身上搶飲料，遊客說，獼猴行為愈來愈無忌憚，「讓人有點怕」。園方表示，可將物品全部裝進後背包，遊客如果要用餐、喝飲料，盡量到室內用餐區。
去年11月下旬，獼猴在壽山動物園內跟著嬰兒車，最後直接出手拉扯掛在嬰兒車上的提袋，推嬰兒車的男子一手抱著幼兒，為了閃躲獼猴還跌倒。
近日有男童帶飲料入園，遇到獼猴時還用外套蓋住，但仍被獼猴發現，直接跳到男童身上，嚇得身旁其他孩童大喊「飲料給牠」，最後男童不敵獼猴的力道，被搶走飲料。
陳姓男子說，上月散步到壽山動物園，途中發現路旁欄杆上有母猴抱小猴餵奶，停下來觀察、拍照，一旁突然有獼猴竄出，搶走太太手上裝外套的塑膠袋，太太沒受傷，但被嚇到。
國家自然公園管理處委外研究近日公布，2013年估計獼猴數約在1153至1615隻，最新降至822至1千隻間，推測與長期宣導及公告禁止餵食有關。全國首支獼猴巡守隊的桃源里長李慶賢說，餵食者被巡守隊勸離後，獼猴族群不再擴散，大大減少人猴衝突。
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，獼猴認為人類會攜帶食物，所以對塑膠袋的物品很有興趣，民眾可將塑膠袋放在園區提供的置物櫃，避免成為獼猴搶食目標。
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