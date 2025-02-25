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旗山馬頭山遭濫倒 7嫌交保引發眾怒

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等來路不明的廢棄物，面積約2個籃球場大小、總量約2800公噸。記者徐白櫻／攝影
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等來路不明的廢棄物，面積約2個籃球場大小、總量約2800公噸。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山區馬頭山曾因掩埋場開發案爭議多年，上月初檢警獲報地下遭偷埋鋁渣、飛灰等廢棄物，重金屬嚴重超標，初估掩埋量約2800公噸、清運費上億元，但7名嫌犯以5至8萬元不等交保，引發眾怒，居民昨抗議，要求設置監視設備與建立巡邏機制、加重處罰力度。

高市環保局表示，結合地檢署、環管署及保七總隊成立檢警環聯繫平台積極查緝，除刑事及行政併罰外，於解除證據保全後要求行為人限期清理廢棄物，未完成清理者，將聲請加重刑責，並移送行政執行求償清理費。

大高雄民生用水主要來自高屏溪，旗山位處上游水源保護區。居民發現，馬頭山附近的麗湖山莊山坡地遭人濫倒事業廢棄物，現場有大空包裝廢鋁土、飛灰、電子產業絞碎料，以及廢風管、滅火器、電腦機殼、營建廢土等來路不明的廢棄物，充滿刺鼻氣味。

檢方掌握事證，指揮保七總隊、旗山、六龜分局及里港分局偵辦，本月20日鎖定涉嫌偷倒的陳姓司機等7人到案。檢方認為幕後有集團操縱，因7人嚴重汙染動物棲地及水源地，且供詞避重就輕，複訊後依違反廢棄物清理法向法院聲押。

法院開庭後，認為有拍到司機、貨車照片就夠，涉案7人無羈押必要性，僅以5到8萬元交保候傳，嚴重汙染土地卻輕鬆交保。

由於當地居民日前發現濫倒，駐守山區近2個月要抓偷倒者無果，甚至連過年也沒得休息，數十人不滿嫌犯輕鬆交保，昨由馬頭山人文協會會長黃惠敏及三協里長劉文寶等人帶頭抗議。居民說，有害廢棄物危害環境很大，「拜託」司法機關向上溯源、嚴格執法。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，現場廢棄物中，黑色飛灰帶給環境的汙染最大，其中鋅超過土壤管制標準11.5倍，是原環境土壤的230倍；銅超過土壤管制標準5倍，是原環境土壤的53倍。傾倒地附近有湖泊及二仁溪，這些汙染會影響人體的免疫系統、生殖能力。

高市議員林義迪、林富寶同聲譴責惡意破壞環境的行為，要求司法單位一定要嚴懲不法之徒，確保環境與水資源不再遭受破壞。

廢棄物

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