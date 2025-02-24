快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

高雄市社會住宅急起直追 明年底將有5314戶完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市社宅推動進程一覽表。圖／高市都發局提供
高雄市社宅推動進程一覽表。圖／高市都發局提供

高雄市自建及修繕完工的社宅僅608戶，六都倒數第二。高市都發局表示，過去社宅規畫量不足，市長陳其邁上任後急起直追，目前社宅目標數2萬9275戶，其中1萬2812戶興建中，1251戶完工，明年底會有5314戶完工，緩解居住需求。

都發局長吳文彥表示，高雄社宅推動進度緩，主因是過去社宅規畫不足，直到陳其邁市長上任後才急起直追，累計到目前已規畫2.9萬餘戶，相較2020年8月原計畫目標的6000戶，提升近5倍之多。

都發局進一步說明，截至今年1月底止，高雄市累計已有46處社會住宅，其中已完工1251戶，興建中1萬2812戶，已決標待開工8630戶，合計2萬2693戶，加上規畫中6582戶，共計2.9萬餘戶。

高市府自建部分，亞灣、岡山、大寮、左營機20等社宅，合計2364戶。都發局強調，未來市府將持續與國家住都中心合作或採公辦都更、捷運聯開等多元方式增加社宅存量，實現居住正義。

吳文彥說，高雄採「中央與地方合作」模式推動，市長陳其邁還要求彎道超車，所以4年來動土的社宅戶數，已迎頭趕上成為六都第一。

高雄市在2021年之後所規畫與興建的社宅分布圖。圖／高市都發局提供
高雄市在2021年之後所規畫與興建的社宅分布圖。圖／高市都發局提供

建中 社宅 陳其邁

延伸閱讀

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

影／林岱樺疑涉案 陳其邁：毋枉毋縱、盡速釐清真相

台39線優先路段動土 陳其邁：串連各園區發展

肯定高雄空大辦學績效 陳其邁促擴展國際合作

相關新聞

屏東慈鳳宮董事改選爆紛爭...挑戰派批弊案 董事長：君子之爭

屏東慈鳳宮3月15日改選董監事，部分董事今開記者會「揭弊」，批爭取連任董事長陳明順裝設LED燈未議價比價、文化大樓興建5...

屏東王船文化館文創爆米花熱銷 乖乖聯名商品消災解「餓」

屏東縣王船文化館以豐富的館藏展品引入一波波參觀人潮，帶動文創伴手禮熱賣，繼熱銷千瓶櫻花蝦與鮪魚口味爆米花，更攜手乖乖推出...

獨／高雄農會改選最激烈 內門區農會內場派取得優勢

基層農會2月15日完成會員代表選舉，近日陸續進入第二階段理監事改選作業，高雄內門區農會是全市唯一有競爭的農會，今天上午召...

高市公費流感疫苗用罄 抗病毒藥劑存量無虞

高雄市獲配疾管署增購的公費流感疫苗1萬2270劑，由516家合約院所自2月20日開放11類對象接種。市府衛生局今天表示，...

農會理事選舉 長治、南州地區同票抽籤、均由挑戰派抽到

屏東縣今有6個農會舉行理監事改選，競爭激烈長治鄉、南州地區農會，各要選出9席理事，當權派與挑戰派都呈現4比4，最後一席同...

影／居民怒！高雄馬頭山濫倒廢棄物 重金屬超標10倍

高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等大量不明廢棄物，當地居民駐守山區近2個月緝凶無果，居民不滿廢棄物的重金屬嚴重超標，汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。