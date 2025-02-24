高雄市社會住宅急起直追 明年底將有5314戶完工

高雄市自建及修繕完工的社宅僅608戶，六都倒數第二。高市都發局表示，過去社宅規畫量不足，市長陳其邁上任後急起直追，目前社宅目標數2萬9275戶，其中1萬2812戶興建中，1251戶完工，明年底會有5314戶完工，緩解居住需求。

都發局長吳文彥表示，高雄社宅推動進度緩，主因是過去社宅規畫不足，直到陳其邁市長上任後才急起直追，累計到目前已規畫2.9萬餘戶，相較2020年8月原計畫目標的6000戶，提升近5倍之多。

都發局進一步說明，截至今年1月底止，高雄市累計已有46處社會住宅，其中已完工1251戶，興建中1萬2812戶，已決標待開工8630戶，合計2萬2693戶，加上規畫中6582戶，共計2.9萬餘戶。

高市府自建部分，亞灣、岡山、大寮、左營機20等社宅，合計2364戶。都發局強調，未來市府將持續與國家住都中心合作或採公辦都更、捷運聯開等多元方式增加社宅存量，實現居住正義。