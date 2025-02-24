屏東慈鳳宮董事改選爆紛爭...挑戰派批弊案 董事長：君子之爭

屏東慈鳳宮3月15日改選董監事，部分董事今開記者會「揭弊」，批爭取連任董事長陳明順裝設LED燈未議價比價、文化大樓興建5年未驗收完工等。對此，陳明順駁斥，這些均經董事會決議，他為媽祖做事，「選舉君子之爭不要口出惡言讓媽祖廟蒙羞」。

屏東慈鳳宮有300年歷史，位在屏東火車站前，是屏東縣知名大廟，今年3月改選第5屆董、監事，挑戰派與當權派，兩方競爭激烈。現任董事長陳明順爭取連任，面臨其他董事的挑戰，包括陳沈碧蓮、鄭明斌、余文進等6名董事的挑戰。

挑戰派6名董事今在慈鳳宮前開記者會批董事長陳明順在本月22日辦理登記，質疑有黑道暴力介入，父子還一起參選，不希望媽祖廟變成有心人和他家人的一塊禁臠。

現任董事鄭明斌等人說，陳明順在媽祖廟裝設12萬盞LED燈，花3千多萬元，獨家承攬沒有議價比價，招標採購沒有依招標程序進行，私自採購核銷。現任董事余文進說，文化大樓施工5年多，未驗收使用，導致營造商控告媽祖廟董事會，雙方官司糾纏中，可見其能力可議。

陳明順駁斥，裝設12萬盞LED燈是3年前經董事會決議同意，現已使用逾5萬盞，當初若只裝一半，很快就不足，屆時可能要花更多的錢裝設。

陳明順強調，所有重大招標決議案都是經董事會決議，都有記錄。文化大樓施工去年已取得使用執照，驗收時有缺失，要求廠商修繕，但余文進主張提告，才會讓該大樓至今無法使用。「為媽祖服務，選舉應該君子之爭，不要口出惡言」，影響媽祖廟的聲譽。