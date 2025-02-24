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屏東慈鳳宮董事改選爆紛爭...挑戰派批弊案 董事長：君子之爭

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
慈鳳宮挑戰派的六名董事與一名監事今天開記者會以接幣為主題痛批要爭取連任董事長陳明順。記者劉星君／攝影
慈鳳宮挑戰派的六名董事與一名監事今天開記者會以接幣為主題痛批要爭取連任董事長陳明順。記者劉星君／攝影

屏東慈鳳宮3月15日改選董監事，部分董事今開記者會「揭弊」，批爭取連任董事長陳明順裝設LED燈未議價比價、文化大樓興建5年未驗收完工等。對此，陳明順駁斥，這些均經董事會決議，他為媽祖做事，「選舉君子之爭不要口出惡言讓媽祖廟蒙羞」。

屏東慈鳳宮有300年歷史，位在屏東火車站前，是屏東縣知名大廟，今年3月改選第5屆董、監事，挑戰派與當權派，兩方競爭激烈。現任董事長陳明順爭取連任，面臨其他董事的挑戰，包括陳沈碧蓮、鄭明斌、余文進等6名董事的挑戰。

挑戰派6名董事今在慈鳳宮前開記者會批董事長陳明順在本月22日辦理登記，質疑有黑道暴力介入，父子還一起參選，不希望媽祖廟變成有心人和他家人的一塊禁臠。

現任董事鄭明斌等人說，陳明順在媽祖廟裝設12萬盞LED燈，花3千多萬元，獨家承攬沒有議價比價，招標採購沒有依招標程序進行，私自採購核銷。現任董事余文進說，文化大樓施工5年多，未驗收使用，導致營造商控告媽祖廟董事會，雙方官司糾纏中，可見其能力可議。

陳明順駁斥，裝設12萬盞LED燈是3年前經董事會決議同意，現已使用逾5萬盞，當初若只裝一半，很快就不足，屆時可能要花更多的錢裝設。

陳明順強調，所有重大招標決議案都是經董事會決議，都有記錄。文化大樓施工去年已取得使用執照，驗收時有缺失，要求廠商修繕，但余文進主張提告，才會讓該大樓至今無法使用。「為媽祖服務，選舉應該君子之爭，不要口出惡言」，影響媽祖廟的聲譽。

屏東慈鳳宮信徒代表約105名，3月15日改選第五屆董監事，選出17名董事、5名監事。

屏東慈鳳宮董事長陳明順要爭取連任，他駁斥挑戰派的批評，並強調選舉君子之爭不要口出惡言。記者劉星君／攝影
屏東慈鳳宮董事長陳明順要爭取連任，他駁斥挑戰派的批評，並強調選舉君子之爭不要口出惡言。記者劉星君／攝影

媽祖 屏東縣

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