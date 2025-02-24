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屏東補助建置防水閘門 3/1開放淹水戶申請

中央社／ 屏東縣24日電

屏東縣政府「114年度屏東縣建置防水閘門（板）補助計畫」3月1日開放受理，申請對象為曾有淹水紀錄的合法建築物；補助範圍視安裝尺寸，最高新台幣4萬7000元。

屏東縣水利處今天發布新聞稿表示，因應氣候變遷，瞬間降雨量造成排水不及，地勢較低地區易發生積淹水，導致人民生命財產損失，透過非工程改善手段，如「防水閘門（板）」，可降低家戶內部積淹水風險。

水利處表示，「114年度屏東縣建置防水閘門（板）補助計畫」經費500萬元，3月1日開放受理，民眾可到建物所在地鄉（鎮、市）公所申請。目前申請對象為縣內曾有淹水紀錄的合法建築物。

水利處說明，每處補助範圍依現況防水閘門（板）安裝尺寸比例，從1萬2000元至4萬7000元不等，設置的防水閘門（板）應為金屬材質（鋁合金或不鏽鋼），且廠商須提供安裝維護說明書及2年以上保固證明書。

水利處提及，計畫已公告在水利處官網（https://www.pthg.gov.tw/planwrb/Default.aspx），詳細資訊與文件可至網站瀏覽下載，如有相關問題可向各鄉（鎮、市）公所或水利處下水道科洽詢。

屏東縣政府 建築 淹水

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