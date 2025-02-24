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高雄農改場籲正確用微生物肥料 作物增產好處多

中央社／ 台北24日電

使用微生物肥料有益作物增產、土壤健康，高雄區農改場今天表示，搭配農糧署的補貼措施，栽種短期葉菜及果樹農民多已購用，要正確使用才能發揮功效，呼籲農民跟高雄場聯絡。

永續成為當今所有產業的發展核心方向，農業部高雄區農改場助理研究員張廖伯勳告訴中央社記者，微生物可提高肥料的利用率，進而提高作物產量，並讓土壤健康，有利永續發展，因此推廣農民使用微生物肥料。

張廖伯勳指出，搭配農業部農糧署提供補貼，栽種短期葉菜、果樹的農民多已有購買使用。農糧署說明，不分期作、一年補助一次，補助比例為1/2，每公頃補助上限為新台幣5000元；例如栽種面積1公頃，全年買了4000元微生物肥料，補貼2000元。

不過張廖伯勳也說，使用方法、時間點必須正確，效果才能真正發揮；例如果樹要在春天使用，短期葉菜類則是種植前使用，各種使用方式有所差異。

以根瘤菌為例，張廖伯勳說，可在豆料植物共生而形成根瘤，進而固定空氣中的氮氣，提供作物氮肥來源，有助於減少氮肥用量，並提高作物產量與品質；使用方式是將根瘤菌液與豆類種子混合後陰乾，隨即可播種，使用菌液量每公頃約300毫升，可節省2到4成的氮肥施用量，並提高單位面積產量。

另外，他說，溶磷菌可將受土壤固定的磷肥釋放，提供作物根系吸收利用；固氮菌可透過固氮作用，供應作物氮肥來源；不過微生物肥料不會自行產生養分，使用上可配合有機質肥料或化學肥料共同施用，呼籲農民聯繫高雄場，學習正確的使用方式。

農業部 農民 農糧署

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