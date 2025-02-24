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屏東王船文化館文創爆米花熱銷 乖乖聯名商品消災解「餓」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣王船文化館推出乖乖聯名商品。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣王船文化館推出乖乖聯名商品。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣王船文化館以豐富的館藏展品引入一波波參觀人潮，帶動文創伴手禮熱賣，繼熱銷千瓶櫻花蝦與鮪魚口味爆米花，更攜手乖乖推出限定商品，吃乖乖「消災解餓」，俏皮又吸睛。

屏東縣政府文化處表示，王船文化館呈現獨有王爺信仰與王船文化，吸引民眾慕名造訪，營運以來備受各界肯定。縣府從2月起每月最後一個周日推出「縣民日」，2月23日首場「縣民日」，湧入許多民眾攜家帶眷參觀。

王船文化館創下一波波人氣，館內文創商品受民眾睞，與大頭叔叔合作「滿載爆喜」櫻花蝦、「廣添有魚」鮪魚爆米花，結合東港在地特色口味讓人愈吃愈涮嘴，成為超人氣伴手禮。

文化處表示，與休閒零嘴老字號乖乖合作聯名「消災解餓」五香乖乖，以經典王船視覺呈現，搭配另款福汽彈珠汽水更是最佳組合，讓遊客在感受王船文化魅力的同時，也能帶回兼具美味與祝福的特色伴手禮。

文化處表示，配合每月一次「縣民日」，館內誠品書店東港王船限定店及餐飲同步推出優惠方案；3月起每月首周日下午2時在大廳辦理鎮海風帆沙龍音樂會，期望透過各種型態的演出，為在地注入多元的文氣息，更多活動詳情查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。

屏東縣王船文化館首場「縣民日」吸引大批民眾。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣王船文化館首場「縣民日」吸引大批民眾。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣王船文化館推出乖乖聯名商品。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣王船文化館推出乖乖聯名商品。圖／屏東縣政府文化處提供

伴手禮 屏東縣政府 王船

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