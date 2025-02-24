屏東王船文化館文創爆米花熱銷 乖乖聯名商品消災解「餓」

屏東縣王船文化館以豐富的館藏展品引入一波波參觀人潮，帶動文創伴手禮熱賣，繼熱銷千瓶櫻花蝦與鮪魚口味爆米花，更攜手乖乖推出限定商品，吃乖乖「消災解餓」，俏皮又吸睛。

屏東縣政府文化處表示，王船文化館呈現獨有王爺信仰與王船文化，吸引民眾慕名造訪，營運以來備受各界肯定。縣府從2月起每月最後一個周日推出「縣民日」，2月23日首場「縣民日」，湧入許多民眾攜家帶眷參觀。

王船文化館創下一波波人氣，館內文創商品受民眾睞，與大頭叔叔合作「滿載爆喜」櫻花蝦、「廣添有魚」鮪魚爆米花，結合東港在地特色口味讓人愈吃愈涮嘴，成為超人氣伴手禮。

文化處表示，與休閒零嘴老字號乖乖合作聯名「消災解餓」五香乖乖，以經典王船視覺呈現，搭配另款福汽彈珠汽水更是最佳組合，讓遊客在感受王船文化魅力的同時，也能帶回兼具美味與祝福的特色伴手禮。