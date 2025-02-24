獨／高雄農會改選最激烈 內門區農會內場派取得優勢

基層農會2月15日完成會員代表選舉，近日陸續進入第二階段理監事改選作業，高雄內門區農會是全市唯一有競爭的農會，今天上午召開會員代表大會投票改選理監事，開票結果顯示，內場派理監事各贏一席，可望延續農會主導權。

高雄市26家基層農會15日投票選會員代表及農事小組長，其中16家農會代表同額選舉，過程平和。

內門區農會現任總幹事洪輝煌屆齡退休，爭取理事長職務，改推農會秘書高菊蓮接棒參選總幹事。另有退休警察鄭博文結合前鄉長黃萬來、永富里長蒙勝南等人競爭農會主導權。65人競逐45席會員代表，開票結果為內場派26人、外場派19人，內場派占上風。

內門農會今天上午召開會員代表大會，會中投票選舉理監事，應選理事9席、監事3席。投票結果顯示，內場派當選5席理事，分別為洪輝煌、蔡昭德、洪文聰、鄭永辰、洪素貞；外場派共當選黃萬來、侯文貴、林坤茂、羅加宏等4席。監事部分，內場派蘇文能、王忠禮，外場派黃一明。內門區農會預計3月4日召開理監事會議，選出理事長及遴聘下屆總幹事。