聽新聞
0:00 / 0:00
高市公費流感疫苗用罄 抗病毒藥劑存量無虞
高雄市獲配疾管署增購的公費流感疫苗1萬2270劑，由516家合約院所自2月20日開放11類對象接種。市府衛生局今天表示，疫苗今天上午已全數用罄，但抗病毒藥劑存量無虞。
高雄市衛生局今天新聞稿指出，疾管署增購公費流感疫苗，高雄市獲配1萬2270劑，由516家合約院所自2月20日開放11類對象接種，至今天上午已全數用罄。不過目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有6萬餘劑。
衛生局表示，疾病管制署去年12月15日起至今年3月15日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。
近日溫差變化大，衛生局提醒市民務必做好手部衛生與咳嗽禮節、口罩防護。有發燒等類流感症狀時，應儘速就醫，勿上班上課，並遵照醫師處方接受抗病毒藥劑治療，就可避免感染或引發重症風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言