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高市公費流感疫苗用罄 抗病毒藥劑存量無虞

中央社／ 高雄24日電
高雄市府衛生局今天表示，疫苗今天上午已全數用罄，但抗病毒藥劑存量無虞。示意圖。圖／聯合報系資料照片
高雄市府衛生局今天表示，疫苗今天上午已全數用罄，但抗病毒藥劑存量無虞。示意圖。圖／聯合報系資料照片

高雄市獲配疾管署增購的公費流感疫苗1萬2270劑，由516家合約院所自2月20日開放11類對象接種。市府衛生局今天表示，疫苗今天上午已全數用罄，但抗病毒藥劑存量無虞。

高雄市衛生局今天新聞稿指出，疾管署增購公費流感疫苗，高雄市獲配1萬2270劑，由516家合約院所自2月20日開放11類對象接種，至今天上午已全數用罄。不過目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有6萬餘劑。

衛生局表示，疾病管制署去年12月15日起至今年3月15日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。

近日溫差變化大，衛生局提醒市民務必做好手部衛生與咳嗽禮節、口罩防護。有發燒等類流感症狀時，應儘速就醫，勿上班上課，並遵照醫師處方接受抗病毒藥劑治療，就可避免感染或引發重症風險。

流感疫苗 衛生局 類流感

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