農會理事選舉 長治、南州地區同票抽籤、均由挑戰派抽到

屏東縣今有6個農會舉行理監事改選，競爭激烈長治鄉、南州地區農會，各要選出9席理事，當權派與挑戰派都呈現4比4，最後一席同票，採抽籤，結果均由挑戰派抽到，贏得驚險，也讓當權派扼腕。

高樹鄉、長治鄉、崁頂鄉、內埔地區與南州地區農會，5家農會均有2名總幹事人選登記出現競爭，南州地區與內埔地區農會總幹事為現任績優總幹事優先後聘。這五家農會今改選，另外還有萬丹鄉農會改選。

長治鄉農會的當權派與挑戰派比例接近，理監事改選前被檢方查出賄選，一票喊出15萬元，白姓村長遭檢方50萬元交保；今天理監事改選，選出9席理事，勢均力敵，拿下四比四，最後一席同票數，採抽籤，由挑戰派抽得，挑戰成功。挑戰派獲得鄉長吳亮慶大力支持，也被外界視為鄉長選舉第二次交手。

南州地區農會還包括新埤鄉，先前在會員代表選舉前被檢方查出賄選，挑戰派推出後聘總幹事人選雖因現任總幹事黃俐甄屬績優總幹事而被剔除資格，檯面下暗潮洶湧，今天理監事改選，同樣拿下四比四席次，一席同票數，最後抽籤，由挑戰派抽到，讓選情翻盤。

不過由於南州地區農會總幹事黃俐甄為績優總幹事，3月4日理事會選出理事長後會選出總幹事，若黃沒有遭理事長聘任，績優總幹事有60天的說服期，要去說服理事，在這60天內黃仍為第一順位，若60天後沒有獲得聘任，依法重新公告遴聘總幹事。

長治鄉、南州地區農會，選舉期間被檢方查出賄選，如今選後將面對賄選官司，恐影響後續席次變化，仍有變數。高樹鄉、崁頂鄉、內埔地區農會雖面對在野派挑戰，當權派仍以優勢力量獲勝。