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環境部水污染防治考核 屏東連4年特優

中央社／ 屏東縣24日電

環境部全國水污染防治考核，屏東縣連4年獲得「特優」。屏東縣環保局表示，縣府推動各項河川污染整治，環境部列管關鍵測站與東港溪流域皆有大幅改善。

屏東縣長周春米表示，感謝環保、水利及各相關單位通力合作，特別是巡守隊及環保志工共同參與協助污染舉報及監測水質等護河行動，這是全民配合政策共同努力成果。各項整治行動不僅符合2050淨零碳排目標，更呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中多項指標，展現屏東在環境永續發展方面決心，未來仍將加強跨部門合作，打造更潔淨水環境。

屏東縣環保局今天新聞稿表示，為擺脫河川污染臭名，縣府在有限資源下推動各項河川污染整治手段，包括執行夜鷹早鳥稽查專案不分晝夜強化污染監控，統計民國113年度共稽查3680家次列管事業；善用科技執法嚴厲打擊不肖業者，讓水污染無所遁形；持續強化許可源頭管制，並積極推動畜牧糞尿資源化，讓肥分回歸農田澆灌再利用，核准通過家數及施灌量均位居全國之冠。

環保局指出，縣內也已建置3座水質淨化場，日處理水量可達3萬CMD（立方公尺/日），同時整合30公頃萬年濕地群淨化水質。縣府持續爭取獲中央經費規劃建置水質淨化場，進一步降低河川污染負荷有成。

環保局說明，在縣府各項河川污染整治手段下，環境部列管關鍵測站「武洛溪九如橋」已從過往嚴重污染狀態大幅改善，112年河川污染指數為6.06，去年指數已降至4.95中度污染；東港溪流域嚴重污染河段112年為0.3公里，去年則全年皆無，成功脫離嚴重污染。

環保局提及，九如鄉某畜牧業者因污染問題嚴重，導致當地民眾集結抗爭，環保局數度邀請專家學者進行輔導，業者仍屢勸不聽，最終環保局無奈依法處以停工，維護當地環境與居民權益，更凸顯縣府污染防治決心。

屏東縣除獲得113年度環境部全國水污染防治考核「特優」，環保局指出，各項水質改善成果也獲衛生福利部國民健康署「113年台灣健康城市暨高齡友善城市獎-健康城市類-綠色城市獎」，足見屏東縣在水環境改善優良表現。

水質 環保局

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