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高雄熊熱氣球飛向國際 泰國熱氣球節升空

中央社／ 高雄24日電

高雄市第1顆高雄熊熱氣球首度飛向國際，今年參加2025年泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」，與來自13個國家、22顆熱氣球齊聚一堂，推廣高雄國際觀光。

「高雄熊」是高雄市觀光吉祥物，為加強高雄國際觀光與城市行銷，市府委託熱氣球製造商將高雄觀光大使「高雄熊」打造成高達28.3公尺、體積3400立方公尺，最多可乘載1173公斤的3D造型熱氣球。

高雄熊造型熱氣球繼去年首度於愛河亮相，今年更進一步參加2025年泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」（Singha International Balloon Fiesta）。

高雄市觀光局今天新聞稿指出，泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」於2月13日至17日舉行，是高雄熊首度到海外參展。高雄熊球體上寫著TAIWAN和KaohsiungLove，吸引遊客拍照，為台灣和高雄帶來更多曝光與關注。

觀光局指出，高雄去年吸引6794萬名觀光客到訪，整體遊客人次相較2023年成長11.8%。觀光局去年率團赴泰國曼谷舉辦觀光行銷推介會，並促成多項新增「高雄－泰國」直飛航班及觀光商機。

目前高雄與泰國除有「高雄－曼谷」航線，「高雄－清邁」航線也於今年1月復飛。截至今年2月飛往曼谷的每週單向航班共25班，涵蓋華航、泰航、泰亞航及泰獅航等4家航空公司；飛往清邁每週1班，由泰獅航直飛。

觀光局表示，泰國市場已快速復甦，未來觀光局將持續推動航班增設與觀光推展、交流，提升高雄與泰國間的旅遊便利性、吸引更多泰國及東南亞旅客造訪高雄。

泰國 熱氣球 觀光局

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