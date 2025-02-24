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推廣農產品 高市府聯手量販店上架珍珠芭樂

中央社／ 高雄24日電

高雄市燕巢區芭樂種植面積及產量居全台之冠，品種又以珍珠芭樂為主。為推廣農產品，市府農業局表示，高雄首選珍珠芭樂近日上架全台65間家樂福量販門市開賣。

台灣芭樂一年四季都吃得到，因此有國民水果稱號。高雄芭樂種植面積約2750公頃，其中燕巢區面積及產量都居全台之冠，品種更以珍珠芭樂為最大宗。

在具備充足日照、溫暖氣候與富含礦物質的紅土土壤等優越天然環境下，高雄首選燕巢珍珠芭樂表皮翠綠，嫩白果肉中略帶米色，肉質細緻且香甜清脆。芭樂不僅營養，也有助於提升飽足感。

家樂福表示，家樂福支持台灣在地農產品，與高雄合作，將高雄優質農產引進家樂福。此次於全台量販門市上架燕巢珍珠芭樂，皆取得完整產銷履歷，並秉持「在地直採」理念，縮短產銷流程、提升物流效率。

高雄市農業局代理局長梁銘憲表示，燕巢在地農民以「共選共計」、「共採資材」的運作模式，以確保芭樂的高品質及合理價格，讓消費者看得見安心、吃得出新鮮。

農業局今天透過新聞稿表示，高雄首選珍珠芭樂近日上架全台65間家樂福量販門市開賣。燕巢區盛產高品質珍珠芭樂，除可直接品嚐，也很適合用於果汁、沙拉及甜點製作，吃法多樣且健康。

家樂福 珍珠 高雄市

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