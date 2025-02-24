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高雄路面1公尺坑洞致車損 水利局開挖修復

中央社／ 高雄24日電

高雄市鼓山區龍德新路昨天出現長、寬各約1公尺坑洞，造成1輛經過車輛受損，幸無人受傷。市府水利局表示，初判是人孔大小頭錯位致路面掏空，今天會開挖、修復。

高雄市警察局鼓山分局表示，昨天下午2時許，鼓山分局接獲報案，指龍德新路路段發生交通事故。警方趕赴現場，發現61歲張姓女子駕駛自小客車行經該路段時，因壓過路面坑洞，導致車輛前保險桿受損。

警方到場後，立即實施交通管制，並依規定完成測繪作業，同時通知相關單位前來處理路面狀況。

市府水利局發布訊息表示，道路損壞範圍長約1公尺、寬約1公尺、塌陷深度約0.6公尺。勘查結果初判是人孔大小頭錯位致路面掏空。此案無人員傷亡，1車輛受損已拖離現場。

水利局指出，昨天已先鋪設鐵鈑及加強交維，今天怪手進場開挖確認損害情形及修復，後續再回填路面及進行管線檢視。

水利局 高雄市

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