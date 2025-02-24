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影／居民怒！高雄馬頭山濫倒廢棄物 重金屬超標10倍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等來路不明的廢棄物，面積約2個籃球場大小。記者徐白櫻／攝影
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等來路不明的廢棄物，面積約2個籃球場大小。記者徐白櫻／攝影

高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等大量不明廢棄物，當地居民駐守山區近2個月緝凶無果，居民不滿廢棄物的重金屬嚴重超標，汙染環境也影響健康，元凶卻逍遙在外，今早高舉白布條抗議，「拜託」司法機關向上溯源、嚴格執法，並呼籲政府修法，提高非法棄置廢棄物的處罰。

高市環保局表示，針對非法棄置案件，環保局結合地檢署、環管署及保七總隊成立檢警環聯繫平台積極查緝，除刑事及行政併罰外，於解除證據保全後要求行為人限期清理廢棄物，未完成清理者，將聲請加重刑責，並移送行政執行求償清理費用。

大高雄民生用水主要來自高屏溪，旗山位處高屏溪上游。旗山居民元月初發現，麗湖山莊入口不遠處山坡地遭人濫倒事業廢棄物，現場有大空包包裹的廢鋁土、飛灰、電子產業絞碎料，以及廢風管、滅火器、電腦機殼、營建廢土等來路不明的廢棄物，現場充滿刺鼻氣味。

為查出濫倒元凶，馬頭山自然人文協會長黃惠敏及三協里長劉文寶等人報警，並輪值駐守山區，農曆過年也沒得休息。警方表示，此案由檢察官指揮偵辦，旗山現場沒有查獲現行犯，但有查獲一個跨縣市犯罪集團，全案偵辦中。

居民不滿偵辦緩慢，今早齊聚傾倒地表達不滿，地球公民基金會、美濃愛鄉協進會等團體聲援。協會提出四大訴求，要求迅速查明廢棄物來源、設置監視設備與建立巡邏機制、加重處罰力度、清除受汙染區域。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，現場廢棄物中，黑色灰飛帶給環境的汙染最大，其中鋅超過土壤管制標準11.5倍，是原環境土壤的230倍；銅超過土壤管制標準5倍，是原環境土壤的53倍。傾倒地下有湖泊及二仁溪，物質不滅，這些汙染會影響人體的免疫系統、生殖能力，讓人絕子絕孫。

高市議員林義迪、林富寶同聲譴責惡意破壞環境的行為，要求司法單位向上溯源，嚴懲不法之徒。

台南社大環境小組研究員晁瑞光攜帶快篩儀器，現場檢測電子絞碎料，結果顯示，銅4700PPM、鋅4800 PPM。他說，銅的管制標準值是400PPM、鋅2000PPM，銅超標10倍、鋅2倍。記者徐白櫻／攝影
台南社大環境小組研究員晁瑞光攜帶快篩儀器，現場檢測電子絞碎料，結果顯示，銅4700PPM、鋅4800 PPM。他說，銅的管制標準值是400PPM、鋅2000PPM，銅超標10倍、鋅2倍。記者徐白櫻／攝影
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等來路不明的廢棄物，面積約2個籃球場大小。記者徐白櫻／攝影
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等來路不明的廢棄物，面積約2個籃球場大小。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山居民抗議廢棄物濫倒汙染環境，「拜託」司法機關向上溯源、嚴格執法。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山居民抗議廢棄物濫倒汙染環境，「拜託」司法機關向上溯源、嚴格執法。記者徐白櫻／攝影
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等不明廢棄物，鋅的快篩值超過土壤管制標準11.5倍，是原環境土壤的230倍；銅超過土壤管制標準5倍，是原環境土壤的53倍。記者徐白櫻／攝影
高雄馬頭山附近遭人濫倒飛灰、廢鋁土等不明廢棄物，鋅的快篩值超過土壤管制標準11.5倍，是原環境土壤的230倍；銅超過土壤管制標準5倍，是原環境土壤的53倍。記者徐白櫻／攝影

廢棄物 環保局

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