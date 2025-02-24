高雄鼓山好市多後方道路現坑洞 1車輾過致前保桿受損

高雄市鼓山區龍德新路昨天下午2時許，突然道路崩塌，出現1個長、寬各約1公尺，深度約0.6公尺的坑洞，一名女子駕駛汽車經過時壓到坑洞，導致車前保險桿受損。水利局說，初判是因為汙水管線人孔大小頭錯位，汙水冒出導致路面被掏空，今早已開挖確認損害情形及修復。

警方說，鼓山分局昨日下午2時許接獲報案，指龍德新路路段發生交通事故。警方趕赴現場，發現張姓女子（61歲）駕駛自小客車行經該路段時，因壓過路面坑洞，導致車輛前保險桿受損。警方到場後，立即實施交通管制，確保行車安全，並依規定完成測繪作業，同時通知水利局、挖管中心等相關單位前來處理路面狀況。

水利局說，鼓山區龍德新路靠近近新順路，昨天下午疑因埋在地下的汙水管線人孔大小頭錯位，汙水冒出沖刷，路面被掏空後塌陷，形成長約1公尺、寬約1公尺、深度約0.6公尺的坑洞。