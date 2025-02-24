聽新聞
0:00 / 0:00

主打登山教育 認識山林…「山模式」進駐屏東原百貨

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣森域產業勞動合作社以「山模式」品牌進駐屏東原百貨，昨天開幕，原民處長陳美鈴（右）、原文發中心主任邱黃肇崇（左）與合作社理事主席鄭鴻耀（中）一同揭牌。記者劉星君／攝影
屏東縣森域產業勞動合作社以「山模式」品牌進駐屏東原百貨，昨天開幕，原民處長陳美鈴（右）、原文發中心主任邱黃肇崇（左）與合作社理事主席鄭鴻耀（中）一同揭牌。記者劉星君／攝影

屏東以勝利星村6棟歷史建築打造的「原百貨」，因疫情影響，開幕4年來經營慘澹，歷經3次招商，近期以主打登山教育的「山模式」進駐營運，透過該空間讓遊客認識山林，縣府原民處長陳美鈴期許，新的運營團隊能重新活絡原百貨。

「山模式」由屏東縣森域產業勞動合作社運營，該社理事主席鄭鴻耀來自來義鄉古樓部落，鄭5年前投入舊部落古道調查，有感於疫情後登山風氣增長，便培養嚮導、舊部落導覽解說員，並將導覽從部落移往山區，一方面帶動部落產業轉型，也透過登山讓遊客認識舊部落。

鄭鴻耀說，選擇進駐原百貨，除租金便宜外，也看準登山教育、戶外活動，有固定特殊客群，再結合課程規畫，期許大家透過山模式空間認識山林，對山林有不同想像。

原百貨開幕碰到疫情，解封進駐廠商運營不見起色，最初進駐的業者已有6家撤離，目前僅山模式及1家經營剛滿1年的原住民風味餐廳進駐，剩餘4處場館仍等候招商中。

縣議員陳揚認為，原百貨雖然設在勝利星村旁，但與勝利星村連結度不夠，縣府應跨局處思考對策，不要讓閒置空間變蚊子館，也不要讓原百貨成為「被遺忘的角落」。

原民處長陳美鈴說，其他4處閒置空間，除招商外，短期會請藝術家策展或搭配課程，入口第一間會朝遊客服務中心規畫；另會優化原百貨環境，期望原百貨成為大眾認識原鄉的平台。

勝利星村 疫情 百貨

延伸閱讀

屏東原百貨招商不易 部落青年「山模式」進駐推登山教育

灌籃高手開中市公車 原民駕駛助身障乘客獲愛心服務獎

屏東六堆園區農事學堂大小朋友體驗插秧 今年改種圓糯米

屏東長治農會選舉傳買票賄選 一村長涉案50萬元交保

相關新聞

房價漲逾5成 高雄社宅供應緩不濟急

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視六都首長各項政策承諾與施政具體成果。其中，攸關居...

公務員嘆 買房去掉一半收入

台積電2021年底宣布在高雄設廠，房市自谷底翻身後狂飆，1字頭房子漸消失，廠區周緣的岡山區每坪漲破40萬元，燕巢區也有3...

新聞眼／沒富爸爸買房難 何來居住正義

近年高雄房價一路攀升，讓許多年輕人望「房」興嘆，政府去年雖祭出7波信貸管制，抑制投資客，房價卻不見回軟，大坪數中古屋也奔...

高雄大停水24日復水 立委爭取水費減免

高雄3天前晚間起大停水，影響範圍涵蓋15個行政區，原預計長達55小時、至今上午才供水，自來水公司宣布提前於今零時起恢復，...

主打登山教育 認識山林…「山模式」進駐屏東原百貨

屏東以勝利星村6棟歷史建築打造的「原百貨」，因疫情影響，開幕4年來經營慘澹，歷經3次招商，近期以主打登山教育的「山模式」...

高雄大停水提早供水 自來水廠旁水管傳爆裂…清水湧出如噴泉

高雄大規模停水55小時，影響15個行政區、48.7萬戶，原本預計停到明早6時，在水公司工程人員趕工下，提早在今晚恢復供水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。