主打登山教育 認識山林…「山模式」進駐屏東原百貨

屏東以勝利星村6棟歷史建築打造的「原百貨」，因疫情影響，開幕4年來經營慘澹，歷經3次招商，近期以主打登山教育的「山模式」進駐營運，透過該空間讓遊客認識山林，縣府原民處長陳美鈴期許，新的運營團隊能重新活絡原百貨。

「山模式」由屏東縣森域產業勞動合作社運營，該社理事主席鄭鴻耀來自來義鄉古樓部落，鄭5年前投入舊部落古道調查，有感於疫情後登山風氣增長，便培養嚮導、舊部落導覽解說員，並將導覽從部落移往山區，一方面帶動部落產業轉型，也透過登山讓遊客認識舊部落。

鄭鴻耀說，選擇進駐原百貨，除租金便宜外，也看準登山教育、戶外活動，有固定特殊客群，再結合課程規畫，期許大家透過山模式空間認識山林，對山林有不同想像。

原百貨開幕碰到疫情，解封進駐廠商運營不見起色，最初進駐的業者已有6家撤離，目前僅山模式及1家經營剛滿1年的原住民風味餐廳進駐，剩餘4處場館仍等候招商中。

縣議員陳揚認為，原百貨雖然設在勝利星村旁，但與勝利星村連結度不夠，縣府應跨局處思考對策，不要讓閒置空間變蚊子館，也不要讓原百貨成為「被遺忘的角落」。

原民處長陳美鈴說，其他4處閒置空間，除招商外，短期會請藝術家策展或搭配課程，入口第一間會朝遊客服務中心規畫；另會優化原百貨環境，期望原百貨成為大眾認識原鄉的平台。