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高雄大停水24日復水 立委爭取水費減免

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄報導
高雄市21日晚間起15個行政區大停水，不少店家張貼停水店休告示。記者徐白櫻／翻攝
高雄市21日晚間起15個行政區大停水，不少店家張貼停水店休告示。記者徐白櫻／翻攝

高雄3天前晚間起大停水，影響範圍涵蓋15個行政區，原預計長達55小時、至今上午才供水，自來水公司宣布提前於今零時起恢復，但依然造成不便，鳳山區的里長自費買水塔讓里民接水，迅速被用罄；有立委為此要求考量水費減免。

自來水第七區管理處回應，相關減免措施需要進一步研議。此次為原水管線的錐形閥更換等工程，工程人員連夜趕工，才能提前結束停水。

楠梓全區都在停水範圍，立委柯志恩與議員李眉蓁、陳玫娟、楠梓區里長聯誼會主席曾讚義等人走訪右昌一帶，發現早餐店、鐵板燒店、美髮店等店家貼出休息告示，有業者連休4天；1名自助洗衣店業者說，店內只開放烘衣，洗衣機暫停使用。

鳳山區誠義里里長劉啟芳說，水公司僅設1座臨時加水站根本不夠里民使用，他自費買4座水塔、共可提供9公噸的水，讓里民來接水回去使用，不過停水第1天9公噸就用罄，連忙聯繫廠商來補滿水。

立委邱議瑩說，將持續關注供水狀況，確保所有受影響的居民都能順利恢復用水；柯志恩認為，自來水公司營業章程第32條，若因不可抗力之事由致停止供水連續超過24小時，可按扣減費用，此次停水影響近49萬戶，會向自來水公司爭取，商家因停水停業導致營業損失受影響部分，基本費應依實際受停水日數比例，再之後水費中扣減。

停水 柯志恩 水公司

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