新聞眼／沒富爸爸買房難 何來居住正義

近年高雄房價一路攀升，讓許多年輕人望「房」興嘆，政府去年雖祭出7波信貸管制，抑制投資客，房價卻不見回軟，大坪數中古屋也奔上千萬元行情，高市府加速興建社宅，也應用囤房稅貼補租金「移富濟貧」，但均緩不濟急，何來實質居住正義？

高雄房價10年來明顯上揚，2014至2016年間因房地合一稅上路及經濟環境影響，曾短暫回調。2017年起隨著亞洲新灣區、捷運延伸線等重大建設推動，價格重新回升，2021年台積電宣布進駐後更是狂炒數波，民眾未蒙其利，先受其害。

2023年高雄平均房價每坪22.8萬元，相較2014年的14.5萬元上漲逾5成。房價所得比也從約7倍上升至10倍，顯示購屋壓力越來越沉重，對年輕人來說，如果沒有富爸爸，買房更難上加難。

高雄市政府雖修正房屋稅徵收自治條例，針對持有多戶非自住房屋者課徵差別稅率，預估可進帳3億元的囤房稅，全數用在社宅租金折減等用途。表面上是「移富濟貧」，實則稅賦調幅不高，市議員白喬茵即點出，以2022年修訂的囤房稅稅率來看，1棟1千萬的房子，房屋稅從5千元漲到變成1萬至1.5萬元，對投資客來說根本九牛一毛、不痛不癢。

要提高房屋持有成本，進而影響房市結構，中央須從空屋稅、囤房稅做起。高市府雖推出社宅包租代管、稅賦減免、修繕補助等措施，鼓勵房東釋出空屋供租賃，但內政部統計，高雄2024年上半年空屋率超過10%，六都最高，顯示鼓勵房東釋出空屋政策力道不足。而社會住宅要多到可撼動房價，恐怕有非常久的一段路要走。