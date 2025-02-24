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公務員嘆 買房去掉一半收入

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄報導

台積電2021年底宣布在高雄設廠，房市自谷底翻身後狂飆，1字頭房子漸消失，廠區周緣的岡山區每坪漲破40萬元，燕巢區也有3字頭，蛋黃區與蛋白區界線愈來愈模糊。

房價飆，青年購屋夢想遙遠，高雄35歲吳姓公務員5年前買下人生第一間房子，嘆說若沒家人資助頭期款，根本買不起。他一些同事20多年前買房，每月才繳9千多元到1萬5千房貸，吳說，現在初當公務員月薪4萬多元，買小2房大樓產品，含車位需1千萬元，貸款550萬元，分30年攤還，每月要繳2萬5千元以上，「等於去了一半收入」。

30歲柯姓上班族存不到頭期款，一直沒法子買房，在鼓山區租3房2廳房屋，月租要2萬6000元，他說，付房租感覺像幫房東繳房貸。他身邊「有巢」的朋友，一種是被父母當人頭買房投資，另一種是坐擁高薪，普通人根本不敢奢望買房。

議員陳明澤說，全球通膨、貸款利息偏低及高科技園區興起等因素，造成房價波動，物價上漲反而促使更多人買房保值。政府推新青安政策幫助年輕人買房立意雖好，但房地產像自然落體，政府過度政策干預，可能雪上加霜。

議員白喬茵說，近年房價暴漲，僅2022年連番升息抑制投資客才稍緩跌，新青安貸款政策又促使大批年輕族群進場，房價再攀升。她認為政府除透過空屋稅、空店稅提高投資房地產成本，也應鼓勵多屋者釋出出租，短期讓市民有更多居住選擇，長期則發揮打壓房價成效。

房地產 新青安 頭期款

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