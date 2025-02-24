房價漲逾5成 高雄社宅供應緩不濟急

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視六都首長各項政策承諾與施政具體成果。其中，攸關居住正義的房價問題，10年來，六都中台南市漲幅最大、高雄市獲得中央社宅挹注資源最多、台北房價仍是最高，目前僅桃園房價所得比未破10倍，今天起一連六天，以系列方式檢視六都市長任內作為。

高雄自台積電進駐設廠後房市衝飛，房價已看不見天花板，市長陳其邁加速興辦社宅急起直追，亦開辦多元住宅補貼方案企圖落實居住正義，但至今市府自建及修繕完工的社宅，僅供給608戶，六都倒數第二。

高雄房價翻漲，單從全市近10年平均房價來看，就大漲逾57%，壯世代懊惱太晚買房，年輕人感嘆生不逢時，民怨四起。市長陳其邁喊出增建社宅、擴大租金補貼競選政見，其中囤房稅於上任7個月後上路，用來貼補社宅等租金，助弱勢民眾有房可住，但買房依舊是小市民的天邊夢。

30歲洪先生在高雄想買房，房價太高無從下手，他說，政府打房不見成效，有錢的投資客愈富有，沒錢的青年依舊「無殼」。在鹽埕區租屋的張先生，年輕時沒想置產，5年前在市區看樓1坪約20萬元，現在漲破30萬元，存款速度根本望塵莫及。

高雄近10年房價每坪15、20萬元，去年漲至25萬元至50萬元不等，豪宅區單坪最高價達84.7萬，創南部天價。行政院主計總處統計，2014年高雄房價所得比為7倍，2023年約10倍，一般家庭不吃不喝，10年才能買房。

房價推升主因科技、交通等建設利多，土地飆漲也助長房價，近期遠雄集團看好高雄發展，狠砸136億元買下林商號合板鼓山區土地，換算單坪逾200萬，寫下南台灣最大筆單一金額土地交易。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，高雄房價年年走高，農16、美術館指標熱區房價均三級跳，大家買的房子愈來愈小，屋齡卻愈來愈老。10年前平均購得屋齡為15年，10年後變28年，再過1、2年恐跨越30年老屋門檻。

高市府以興建社宅、應用囤房稅折減租金等作法因應高房價，財政局長陳勇勝說，高市每年囤房稅收入約3億元，用來折減社宅租金、增額租金補貼及補貼首購房貸利息等。

被喻為「小英男孩」的陳其邁，任內並攜手中央衝社宅數量，興辦總戶數將達2萬9275戶，其中中央就占2萬6189戶，高居六都第一，比起次多的新北市，多了逾9500戶，令其他縣市稱羨不已。陳不只一次自誇，市府只要幫忙找地，提供行政協助，中央就來蓋，「何樂不為」。至於高雄自建案社宅，目前僅完成前市長陳菊任內規畫、韓國瑜時代開工的「凱旋青樹」1案，含修繕完成共608戶。