聽新聞
0:00 / 0:00
高雄大停水提早供水 自來水廠旁水管傳爆裂…清水湧出如噴泉
高雄大規模停水55小時，影響15個行政區、48.7萬戶，原本預計停到明早6時，在水公司工程人員趕工下，提早在今晚恢復供水。不料今晚網路流傳一段影片，指稱大樹區自來水廠旁水管爆裂，畫面中路面不停有清水湧出，如同噴泉。水公司說，已請廠商處理，漏水詳細原因需開挖後才能確認。
網友今晚在社群貼出一段6秒鐘影片，並表示高雄大樹區自來水旁水管爆裂。畫面中道路不停冒出清水，「像是噴泉」，現場已有放置三角錐與交通連桿，提醒往來民眾注意安全。
自來水公司七區管理處說，本案疑似管線設備故障，本處已請廠商儘速修理，詳細原因須等廠商開挖始能確認。
轄區仁武警分局說，今天下午有民眾發現大樹區自來水廠旁水管爆裂，但未向警方通報，當地里長得知後向自來水公司反映，水公司已聯繫廠商前往修復，今晚10時許現場已無漏水情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言