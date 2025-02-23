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高雄大停水提早供水 自來水廠旁水管傳爆裂…清水湧出如噴泉

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄大樹區自來水廠旁水管爆裂，清水湧出如噴泉。記者王勇超／翻攝
高雄大樹區自來水廠旁水管爆裂，清水湧出如噴泉。記者王勇超／翻攝

高雄大規模停水55小時，影響15個行政區、48.7萬戶，原本預計停到明早6時，在水公司工程人員趕工下，提早在今晚恢復供水。不料今晚網路流傳一段影片，指稱大樹區自來水廠旁水管爆裂，畫面中路面不停有清水湧出，如同噴泉。水公司說，已請廠商處理，漏水詳細原因需開挖後才能確認。

網友今晚在社群貼出一段6秒鐘影片，並表示高雄大樹區自來水旁水管爆裂。畫面中道路不停冒出清水，「像是噴泉」，現場已有放置三角錐與交通連桿，提醒往來民眾注意安全。

自來水公司七區管理處說，本案疑似管線設備故障，本處已請廠商儘速修理，詳細原因須等廠商開挖始能確認。

轄區仁武警分局說，今天下午有民眾發現大樹區自來水廠旁水管爆裂，但未向警方通報，當地里長得知後向自來水公司反映，水公司已聯繫廠商前往修復，今晚10時許現場已無漏水情況。

高雄大樹區自來水廠旁水管爆裂，清水湧出如噴泉。圖／讀者提供
高雄大樹區自來水廠旁水管爆裂，清水湧出如噴泉。圖／讀者提供

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