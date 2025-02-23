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高雄大停水多店家無法營業…業者無奈連休4天 柯志恩爭取水費減免

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天下午立委柯志恩（左）與議員李眉蓁（右）、陳玫娟等人關心楠梓右昌一帶戶用戶供水情況。圖／柯志恩服務處提供
今天下午立委柯志恩（左）與議員李眉蓁（右）、陳玫娟等人關心楠梓右昌一帶戶用戶供水情況。圖／柯志恩服務處提供

高雄市2月21日起大停水55小時，影響範圍涵蓋15個行政區，許多市民生活不便。立委邱志恩指出，餐飲、美髮、洗衣等店家因停水無法營業，甚至停業長達4天，盼水公司考慮水費減免。七區管理處回應，預估今晚12點前提早復水，相關減免措施需要進一步研議。

配合原水管線ø2200mm錐形閥更換等工程，水公司21日晚上11時起停水，影響近49萬用戶。原本預計明天（24日）上午6時才能恢復供水，但聯通管線今天凌晨完工，將提前恢復供水。

楠梓全區都在停水範圍內，今天下午，立委柯志恩與議員李眉蓁、陳玫娟及楠梓區里長聯誼會主席曾讚義等人走訪右昌一帶。眾人發現，早餐店、鐵板燒店、美髮店等店家用水較多，貼出休息告示，有業者連休4天；也有店家預先儲水足夠用水，生意比較不受影響。

一名自助洗衣店業者說，因為停水因素，店內只開放烘衣，洗衣機暫停使用。

台灣自來水公司營業章程第32條，若自來水公司因不可抗力之事由，致停止供水連續超過24小時，當月基本費或底度費，可按停水日數比例扣減。柯志恩說，此次停水影響近49萬戶，很不捨店家蒙受營業損失，她會向自來水公司爭取，若商家因停水停業，導致營業損失受影響部分，基本費應依實際受停水日數比例，於3月或4月水費中扣減。

柯說，自來水公司提前公告，加上民眾及早儲水因應，兩天觀察下來，沒有太多市民朋友抱怨不便，感謝市民朋友包容，讓自來水公司順利完成相關工程。

高雄市15個行政區大停水，不少店家張貼店休告示。記者徐白櫻／翻攝
高雄市15個行政區大停水，不少店家張貼店休告示。記者徐白櫻／翻攝
高雄市15個行政區大停水，不少店家張貼停水店休告示。圖／柯志恩服務處提供
高雄市15個行政區大停水，不少店家張貼停水店休告示。圖／柯志恩服務處提供
高雄市15個行政區大停水，自助洗衣店只能烘衣不能洗衣服。圖／柯志恩服務處提供
高雄市15個行政區大停水，自助洗衣店只能烘衣不能洗衣服。圖／柯志恩服務處提供

停水 朋友 水公司

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