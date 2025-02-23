高雄大停水多店家無法營業…業者無奈連休4天 柯志恩爭取水費減免

高雄市2月21日起大停水55小時，影響範圍涵蓋15個行政區，許多市民生活不便。立委邱志恩指出，餐飲、美髮、洗衣等店家因停水無法營業，甚至停業長達4天，盼水公司考慮水費減免。七區管理處回應，預估今晚12點前提早復水，相關減免措施需要進一步研議。

配合原水管線ø2200mm錐形閥更換等工程，水公司21日晚上11時起停水，影響近49萬用戶。原本預計明天（24日）上午6時才能恢復供水，但聯通管線今天凌晨完工，將提前恢復供水。

楠梓全區都在停水範圍內，今天下午，立委柯志恩與議員李眉蓁、陳玫娟及楠梓區里長聯誼會主席曾讚義等人走訪右昌一帶。眾人發現，早餐店、鐵板燒店、美髮店等店家用水較多，貼出休息告示，有業者連休4天；也有店家預先儲水足夠用水，生意比較不受影響。

一名自助洗衣店業者說，因為停水因素，店內只開放烘衣，洗衣機暫停使用。

台灣自來水公司營業章程第32條，若自來水公司因不可抗力之事由，致停止供水連續超過24小時，當月基本費或底度費，可按停水日數比例扣減。柯志恩說，此次停水影響近49萬戶，很不捨店家蒙受營業損失，她會向自來水公司爭取，若商家因停水停業，導致營業損失受影響部分，基本費應依實際受停水日數比例，於3月或4月水費中扣減。