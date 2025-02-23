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屏東原百貨招商不易 部落青年「山模式」進駐推登山教育

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「山模式」進駐屏東原百貨，帶領大家認識屏東原民與山林戶外。記者劉星君／攝影
「山模式」進駐屏東原百貨，帶領大家認識屏東原民與山林戶外。記者劉星君／攝影

屏東原百貨位在勝利星村園區，6棟歷史建築打造，4年前開幕遇疫情，解封後經營慘澹，歷經3次招商，最長讓空間閒置逾半年，一波多折。主打登山教育「山模式」今起進駐原百貨，原民處長陳美鈴期許，透過新的運營活絡原百貨。

「山模式」由屏東縣森域產業勞動合作社運營，該合作社理事主席鄭鴻耀，來自來義鄉古樓部落，鄭鴻耀說，5年前開始做舊部落古道調查，有感於疫情後登山風氣增，團隊培育嚮導、舊部落導覽解說等，希望帶動地方產業轉型，從以往在部落導覽解說，移往到山區，一方面帶動青年回流，「也能透過登山讓大家認識、活化舊部落」。

鄭鴻耀坦言，雖然原百貨先前營運不佳，他仍決定進場，除租金便宜，也看準登山教育、戶外活動，有固定特殊客群，他再結合課程規畫，讓大家透過「山模式」空間認識山林，對山林有不同想像。

原百貨最初進駐的業者有6家都已全數撤離，歷經3次招商，僅兩家進駐，除今天新開幕的山模式，還有一間原民餐廳進駐滿一年，原民處長陳美鈴說，其他四間空間，除招商外，短期會請藝術家策展或搭配課程，入口第一間會朝遊客服務中心規畫。

陳美鈴說，也會優化原百貨環境，入口意象裝置藝術，新設置奔騰的鹿，期望原百貨可以成為大眾認識原鄉的平台。

「如何引導人流進去是關鍵！」縣議員陳揚說，原百貨4年，雖然就在勝利星村旁，但與勝利星村連結度不夠，縣府應跨局處思考對策，不要讓閒置空間變蚊子館，也不要讓原百貨成為「被遺忘的角落」。

屏東縣原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，以「山模式」品牌進入屏東原百貨，今天熱鬧開幕，合作社成員們。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，以「山模式」品牌進入屏東原百貨，今天熱鬧開幕，合作社成員們。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，以「山模式」品牌進入屏東原百貨，今天熱鬧開幕。記者劉星君／攝影
屏東縣原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，以「山模式」品牌進入屏東原百貨，今天熱鬧開幕。記者劉星君／攝影
屏東原百貨終於迎來新團隊進駐，原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，主打登山教育的「山模式」今開幕，原民處長陳美鈴（左三）、原文發中心主任邱黃肇崇（左二）與合作社理事主席鄭鴻耀（左四）一同剪綵。記者劉星君／攝影
屏東原百貨終於迎來新團隊進駐，原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，主打登山教育的「山模式」今開幕，原民處長陳美鈴（左三）、原文發中心主任邱黃肇崇（左二）與合作社理事主席鄭鴻耀（左四）一同剪綵。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村旁的原百貨，經營一波多折，縣府原民處在入口意象設計裝置藝術，盼能吸引遊客進入。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村旁的原百貨，經營一波多折，縣府原民處在入口意象設計裝置藝術，盼能吸引遊客進入。記者劉星君／攝影
屏東原百貨終於迎來新團隊進駐，原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，主打登山教育的「山模式」今開幕，原民處長陳美鈴（右）、原文發中心主任邱黃肇崇（左）與合作社理事主席鄭鴻耀（中）一同揭牌。記者劉星君／攝影
屏東原百貨終於迎來新團隊進駐，原鄉愛好登山、戶外活動夥伴們成立屏東縣森域產業勞動合作社，主打登山教育的「山模式」今開幕，原民處長陳美鈴（右）、原文發中心主任邱黃肇崇（左）與合作社理事主席鄭鴻耀（中）一同揭牌。記者劉星君／攝影
「山模式」進駐屏東原百貨，帶領大家認識屏東原民與山林戶外知識。記者劉星君／攝影
「山模式」進駐屏東原百貨，帶領大家認識屏東原民與山林戶外知識。記者劉星君／攝影

勝利星村 屏東縣

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