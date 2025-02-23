高雄停水55小時 大寮區馬路竟出現雙噴泉

高雄市部分地區因水公司進行竹寮站前管線更換工程，從21日晚間11時大規模停水55小時，降壓供水的大寮區大寮里，昨晚大寮路441巷的巷口水管破裂，水公司緊急停水搶修6小時；今早光明路二段與大寮路路口又出現「雙噴泉」，水公司說，路口出現雙噴泉是加壓充水過程中，造成排氣閥噴水，並非破管造成漏水，沒有停水之虞。

大寮里辦公室今天透過臉書粉專「大寮里大小事」發文指出，昨晚大寮路441巷的巷口水管破裂，經通報後，自來水公司緊急停水搶修大約6小時，今天早上光明路二段與大寮路口水管又破裂，現在馬路也破裂了，已經通報搶修，請路過的用路人請注意安全。

根據大寮里大小事貼出的照片，光明路二段與大寮路口出現罕見的「雙噴泉」，路面流出大量自來水，機車騎士發現柏油路竟出現「噴泉」，連忙閃避。

水公司七區管理處說，大寮區光明路二段與大寮路口出現雙管噴泉，水公司派員查看，確認是加壓充水過程中，造成排氣閥噴水，並非破管造成漏水，沒有停水之虞，請民眾不用擔心；大寮路441巷是破管漏水，昨晚已修好。