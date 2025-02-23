快訊

今愈晚愈冷探10度 氣象署：大陸冷氣團影響至周二清晨、明後水氣減

高雄毛孩「安順」連2年中毒險死 飼主罵：寵物友善城市咧？

經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄停水55小時 大寮區馬路竟出現雙噴泉

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市大寮區光明路二段與大寮路路口，今天上午出現「雙噴泉」。圖／翻攝自大寮里大小事
高雄市大寮區光明路二段與大寮路路口，今天上午出現「雙噴泉」。圖／翻攝自大寮里大小事

高雄市部分地區因水公司進行竹寮站前管線更換工程，從21日晚間11時大規模停水55小時，降壓供水的大寮區大寮里，昨晚大寮路441巷的巷口水管破裂，水公司緊急停水搶修6小時；今早光明路二段與大寮路路口又出現「雙噴泉」，水公司說，路口出現雙噴泉是加壓充水過程中，造成排氣閥噴水，並非破管造成漏水，沒有停水之虞。

大寮里辦公室今天透過臉書粉專「大寮里大小事」發文指出，昨晚大寮路441巷的巷口水管破裂，經通報後，自來水公司緊急停水搶修大約6小時，今天早上光明路二段與大寮路口水管又破裂，現在馬路也破裂了，已經通報搶修，請路過的用路人請注意安全。

根據大寮里大小事貼出的照片，光明路二段與大寮路口出現罕見的「雙噴泉」，路面流出大量自來水，機車騎士發現柏油路竟出現「噴泉」，連忙閃避。

水公司七區管理處說，大寮區光明路二段與大寮路口出現雙管噴泉，水公司派員查看，確認是加壓充水過程中，造成排氣閥噴水，並非破管造成漏水，沒有停水之虞，請民眾不用擔心；大寮路441巷是破管漏水，昨晚已修好。

大寮區大寮里長蕭清翔說，光明路二段與大寮路口今早出現雙噴泉，路面稍微隆起破裂並出現積水，經通知自來水公司派人到場處理後，已經沒有繼續噴水。

高雄市大寮區大寮路441巷昨晚巷口水管破裂，自來水公司接獲通報後已派人修好。圖／翻攝自大寮里大小事
高雄市大寮區大寮路441巷昨晚巷口水管破裂，自來水公司接獲通報後已派人修好。圖／翻攝自大寮里大小事
高雄市大寮區光明路二段與大寮路口今早出現雙噴泉，路面稍微隆起破裂並一度積水。圖／翻攝自大寮里大小事
高雄市大寮區光明路二段與大寮路口今早出現雙噴泉，路面稍微隆起破裂並一度積水。圖／翻攝自大寮里大小事

停水 水公司 漏水

延伸閱讀

高雄部分停水區域沒停水 居民：納悶也慶幸

不少人感染諾羅病毒 醫：噴完酒精還是會傳染

高雄大停水里長自掏腰包買水塔 柯志恩允諾協調水公司改善

影／高雄即將大停水 誠義里長自費買水塔供應社區

相關新聞

高雄停水55小時 大寮區馬路竟出現雙噴泉

高雄市部分地區因水公司進行竹寮站前管線更換工程，從21日晚間11時大規模停水55小時，降壓供水的大寮區大寮里，昨晚大寮路...

高雄部分停水區域沒停水 居民：納悶也慶幸

高雄市因水公司更換管線，原本預定大範圍停水55小時，但在工程人員日夜趕工下，聯通管線已在今天凌晨晚間順利完工，供水將提早...

馬祖藍調時光系列活動 3月起在馬祖四鄉五島熱鬧登場

2025台灣燈會今天閉展，期間廣受賞燈民眾喜愛的馬祖觀光攤位，也預告「馬祖藍調時光系列活動」將於本週六(3月1日)起在馬...

高雄停水搶修提前完工 水公司：有望提早恢復供水

高雄市因為台灣自來水公司進行竹寮站前管線更換工程，從21日晚間11時起至24日上午6時停水55小時，共影響48.7萬戶。水公司七區管理處說，在工程人員日夜趕工下，聯通管線已在今天凌晨順利完工，預估可以在今天晚上完成復水。

屏東六堆園區農事學堂大小朋友體驗插秧 今年改種圓糯米

六堆客家文化園區每年推出農事學堂，今年插秧體驗結合兩天一夜，搭配夜宿生態博物館，一推出就秒殺，今年插秧改種圓糯米，小朋友...

高雄豬腳名店停業公告引發論戰 業者感嘆「社會嗜血」

高雄豬腳名店「紅鼻子豬腳專賣」十全分店日前公告歇業，業者因近年物價失控、電費及工資調漲、缺蛋及豬肉暴漲等因素決定停止營業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。