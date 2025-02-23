高雄徵才活動送福袋 台積電職缺最搶手

高雄市勞工局昨天在高鐵左營站彩虹市集夢想廣場舉辦徵才活動，勞工局表示，經統計現場遞履歷面試者總計704人次；其中台積電吸引近90人應徵，最受求職者青睞。

高雄市勞工局昨天在高鐵左營站彩虹市集夢想廣場舉辦「樂業高雄、幸福融融」現場徵才活動，由於可以直接與廠商面試，增加錄取機會，吸引許多求職民眾前往，勞工局也發送「早鳥開運福袋」，祝求職順利。

勞工局今天新聞稿指出，經統計，昨天現場遞履歷面試者總計704人次，初媒率達42%。

此次徵才活動中，許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師及儲備幹部等優質的工作機會。其中台積電吸引近90人應徵，最受求職民眾青睞；鴻海也吸引近50人面試。

方姓男子原從事餐飲服務業，因想轉職從事科技電子業，前來應徵面試；現場還吸引許多大學生利用機會前來探索可能的就業機會；也有因育兒因素離開職場多年的婦女想重返職場，前來現場應徵。

勞工局預告下一場徵才活動將於3月8日上午9時30分至下午2時，在楠梓區聖雲宮活動中心辦理，將提供許多北高雄在地工作機會。

勞工局指出，許多求職民眾除考量薪資待遇、福利與工作環境，也希望可兼顧未來發展及家庭生活平衡。為此，勞工局將持續推動促進就業的相關獎助措施，並協助廠商提供更友善、安全與健康的職場環境。