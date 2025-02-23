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世界母語日 高雄市立圖書館推展響應

中央社／ 高雄23日電

2月21日為世界母語日，為共同響應並推廣母語，高雄市圖書館2月22日、23日與台灣毛毛協會合作，推展世界母語日活動，有市集、表演，借閱滿冊還可兌換市集體驗等。

高市圖館長李金鴦表示，此次活動不僅展現圖書館的多元性，更與台灣毛毛協會合作，為母語活動帶來各種豐富樣貌。此外，在市集中可看見高市圖的母語推廣特色，邀民眾說母語玩遊戲，找回童年記憶。

今年世界母語日也邀高雄在地老牌掌中劇團新世界劇團上演掌中劇，為民眾帶來豐富的母語文化饗宴。

此外，昨天也舉辦「百毛夜行」活動，台灣毛毛文化交流協會表示，「毛毛文化」源於穿獸裝扮演毛絨絨外型，此次有數百隻毛毛提燈夜遊，以獨特的獸人裝扮現蹤圖書館，並出發夜遊高雄。

高雄市立圖書館今天新聞稿表示，市集為期2月22日至23日2天，高市圖總館廣場1樓市集有大漁旗相關手作及畫糖等，還有豐富的童玩與民眾互動，增進閱讀體驗，邀市民一起大聲說母語。

今年讀者於世界母語日借閱滿冊還能獲得1盞燈籠，可作為遊行入場門票。高市圖也與喜樂時代合作打造小小店長體驗營活動，開啟親子台語故事時間。3月起各分館也有母語說故事時間，民眾可上官網查詢。

圖書館 親子 高雄市

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