高雄部分停水區域沒停水 居民：納悶也慶幸

高雄市因水公司更換管線，原本預定大範圍停水55小時，但在工程人員日夜趕工下，聯通管線已在今天凌晨晚間順利完工，供水將提早陸續恢復。小港區桂林里居民說，原本預計停水55小時，但至今天中午仍有自來水可用，納悶之餘也感到慶幸；鳳山區誠義里到今天中午仍停水，里長說，希望能儘快恢復供水。

台水公司表示，因辦理高雄原水管線ø2200mm錐形閥更換等工程，自21日晚上11時起停水，影響區域含括高雄15個行政區，原本預計24日上午6時才能恢復供水，但因工程人員日夜趕工下，聯通管線已在今天凌晨順利完工，預估可以提前恢復供水。

高雄市小港區桂林里原本在這次停水55小時範圍，但有居民表示，從預訂停水的21日晚間11時至今天中午，都沒有發生停水，「騎樓的水龍頭打開來，都仍然有自來水」。當地一名女子說，聽到預告要停水，本來覺得很不方便，但後來看到照片，發現台水要更換的管線直徑比1個成年男子還要高，才想說省一點用水也可以忍耐，不過到今天中午都仍然有水可用，她覺得有點納悶也有點慶幸。

高雄市鳳山區誠義里里長劉啟芳說，該里在這次停水55小時的範圍內，由於水公司僅設置1座臨時加水站，根本不夠里民使用，為了降低停水對里民生活的影響，他自費買4座水塔、共可提供9公噸的水，讓里民來接水回去使用。昨天停水第一天，9公噸的水就用罄，他連忙聯繫廠商來補滿水。

劉啟芳表示，今天中午為止，自來水仍未復水，仍有民眾排隊取水，4座水塔已有1座的水被取完，如果水公司的管線工程提早完工，希望能儘快恢復供水，讓民眾的生活恢復正常。