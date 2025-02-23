馬祖藍調時光系列活動 3月起在馬祖四鄉五島熱鬧登場

2025台灣燈會今天閉展，期間廣受賞燈民眾喜愛的馬祖觀光攤位，也預告「馬祖藍調時光系列活動」將於本週六(3月1日)起在馬祖四鄉五島熱鬧登場，連續四個月持續放送30萬元獎金與3,900個好禮，春遊馬祖一定不要錯過。

連江縣交通旅遊局表示，四大主題活動中，3月1日展開的包括收服鷗霸踩點活動、春遊馬祖消費集章送好禮、坤坵許願沙灘圓夢活動，另為歡慶馬祖輪值台灣觀光100亮點主打星，4月特別加碼跳島大坵抽鹿角活動。

交旅局進一步說明，收服鷗霸踩點活動特別以吉祥物「鷗霸」，打造出三座造型各具特色的公仔，模樣相當逗趣，分別放置於馬祖地質公園南竿秋桂山海岸景觀區、莒光坤坵沙灘、北竿大坵島，正陸續跳島安裝中。

凡非設籍馬祖連江縣的旅客(服役連江縣軍人除外)，不限年齡與國籍，完成踩點任務即可獲得各點位指定紀念徽章，每款限量500份，兌完為止。

坤坵許願沙灘圓夢活動，更是祭出30個圓夢機會、30萬元總圓夢金，凡年滿7歲(含)以上不限國籍均可報名參加，3至6月每月都有不同願望主題，月月皆可參加、月月開獎，其中3月份願望主題為馬祖旅遊，歡迎至活動官網報名參加，完成跳島馬祖的願望。

春遊馬祖消費集章送好禮，不僅可享食宿遊購行好康，還有限量600份鷗霸紓壓球可拿，凡非設籍馬祖連江縣之旅客(服役連江縣軍人除外)，至活動優惠店家消費，並完成指定任務即可獲得1枚電子章，集滿3枚電子章，並於合作優惠店家消費總金額達1,000元以上即可兌換。

4月限定的跳島大坵抽鹿角活動為期一個月，購買船票前往大坵島就可拿到歡慶馬祖主打星刮刮卡，限量5,000份，發完為止，有機會抽到超Q鹿角造型髮箍及店家優惠好禮。

交旅局也提醒，今年南竿出發大坵航線暫定於3月中旬啟航，如欲前往北竿大坵島參加活動者，請務必先上馬祖海上交通訂位購票系統，查詢大坵島際交通航班時間。

此外，系列活動相關訊息皆已公布於活動官網上，以及馬祖卡蹓趣Facebook粉絲專頁，每一個活動都療癒感十足，今年春季是時候來馬祖，歡迎相揪親朋好友一起跳島趣玩馬祖。