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高雄停水搶修提前完工 水公司：有望提早恢復供水

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台水公司董事長李嘉榮在施工現場關心工程進度並慰勉施工同仁辛勞。圖／翻攝台灣自來水公司臉書
台水公司董事長李嘉榮在施工現場關心工程進度並慰勉施工同仁辛勞。圖／翻攝台灣自來水公司臉書

高雄市因為台灣自來水公司進行竹寮站前管線更換工程，從21日晚間11時起至24日上午6時停水55小時，共影響48.7萬戶。水公司七區管理處說，在工程人員日夜趕工下，聯通管線已在今天凌晨順利完工，預估可以提前恢復供水。

台水公司表示，因辦理高雄原水管線ø2200mm錐形閥更換等工程，自21日晚上11時起停水，影響區域含括高雄15個行政區，南區工程處及第七區管理處為此全員上緊發條，董事長李嘉榮與總經理李丁來也到施工現場關心工程進度並慰勉施工同仁辛勞。

台水公司為降低停水對民生的衝擊，施工前加強宣導請民眾儲水備用，且多次的會勘與沙盤推演模擬各種可能發生的狀況與排除方案。停水期間，設置201個取水站以及34部水車巡迴運補，盡可能將停水衝擊降至最低。

七區管理處說，竹寮站前管線更換工程已經完工，但原水站要開始抽水，淨水廠還要產水，產水後要經由管網送到用戶，送到用戶後才算復水完成，預估可以提前恢復供水，但實際能提早幾個小時，還要視狀況才能得知。

立法委員邱議瑩表示，感謝所有辛苦的工程人員不眠不休、全力搶修，讓市民得以提前用水。由於水壓恢復仍需時間，尚未來水的區域請耐心等待，並請市民朋友注意儲水設備狀況，以確保安全用水。

邱議瑩說，將持續關注供水狀況，確保所有受影響的居民都能順利恢復用水。如有任何用水問題，請聯繫台灣自來水公司或相關單位，以獲得即時協助。

台水公司辦理高雄原水管線ø2200mm錐形閥更換等工程，原本高雄部分區域將停水55小時，在工程人員日夜趕工下，提早在今天凌晨完工，預估可提前恢復供水。圖／翻攝台灣自來水公司臉書
台水公司辦理高雄原水管線ø2200mm錐形閥更換等工程，原本高雄部分區域將停水55小時，在工程人員日夜趕工下，提早在今天凌晨完工，預估可提前恢復供水。圖／翻攝台灣自來水公司臉書
台水高雄竹寮站前管線更換工程日夜趕工，聯通管線已在今天凌晨順利完工，預估可以提前恢復供水。圖／翻攝台灣自來水公司臉書
台水高雄竹寮站前管線更換工程日夜趕工，聯通管線已在今天凌晨順利完工，預估可以提前恢復供水。圖／翻攝台灣自來水公司臉書

停水 水公司 邱議瑩

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