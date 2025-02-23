屏東六堆園區農事學堂大小朋友體驗插秧 今年改種圓糯米

六堆客家文化園區每年推出農事學堂，今年插秧體驗結合兩天一夜，搭配夜宿生態博物館，一推出就秒殺，今年插秧改種圓糯米，小朋友從體驗過程，認識客庄特有交工（農夫相互協助）文化。

客委會客家文化發展中心組長江盛來說，2天1夜「蒔田體驗趣・夜宿生態博物館」課程，一推出受到大家喜愛，活動名額秒殺，兩天課程多元，講述稻米故事、動手製作米食點心，還有大小朋友一起到田裡玩泥巴，夜間有生態觀察，尋找夜行昆蟲、蛙類、還有神秘客貓頭鷹。

今天上午熱鬧舉行插秧，現場有超過150名大小朋友一同體驗，有來自高雄、台南等外縣市民眾特別報名參加，傳統插秧過程，從祭祀土地伯公到小農說明插秧注意事項，從中認識客庄特有交工（農夫相互協助）文化。

客家文化發展中心指出，六堆園區往年皆種植白米，今年改種植圓糯米（台梗糯三號），呼應客家人各項常見傳統米食，包括粽子、湯圓、甜酒釀、粄食等，以糯米為主要成分。

另外，近年六堆客家文化園區將部分稻米與屏東觀光酒廠合作推出六堆好酒（料理使用），也與周邊產業單位共好，屏東觀光酒廠長張國棟說，六堆園區從2023年連續兩年與屏東觀光酒廠合作，以六堆園區生產的稻米搭配屏東觀光酒廠百年製酒技術，今年期待與繼續合作。

今天插秧活動，林邊鄉長鄭慶堂也受邀參加，鄭慶堂說，過往他也參與環境教育工作，希望未來能加林邊鄉與六堆園區交流機會。

六堆客家文化園區推出農事學堂，春天插秧，之後四個月採收割稻，屆時也會開放讓民眾參與，從農事體驗過程中認識客家。