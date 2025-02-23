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馬祖「八八坑道」明起封閉整修 4月1日重開放

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連線即時報導
馬祖高粱酒會儲存在八八坑道內，坑道內部相當涼爽，長年維持在攝氏16至19度，恆溫又穩定的環境，讓存放的老酒有一定品質。本報資料照片
馬祖高粱酒會儲存在八八坑道內，坑道內部相當涼爽，長年維持在攝氏16至19度，恆溫又穩定的環境，讓存放的老酒有一定品質。本報資料照片

馬祖人氣景點「八八坑道」因坑道口邊坡坍塌、內部地坪破損，馬祖酒廠實業股份有限公司近日宣布，將從本月24日起封閉整修，持續至3月底止，預計4月1日重新開放。封閉範圍僅坑道，馬祖酒廠內的接待館照常營運。

地方人士指出，馬祖酒廠去年10月初坑道口邊坡坍塌後，便規畫啟動整修工程，為避免影響4月起「藍眼淚」觀光旺季，工程原計畫去年11月施工，公開招標經多次流標，近期終於敲定施工廠商。

據了解，八八坑道原計畫封閉至5月底止，日前封閉消息曝光後，引起觀光業者反彈，近期與施工業者協調，將採分段施工等方式，要將對地區觀光業衝擊降到最低。

八八坑道是遊客造訪馬祖必訪景點，依據馬祖國家風景區管理處介紹，打開了八八坑道的大門，就像是開啟了一段窖藏的祕辛，坑道口兩旁擺著滿滿酒甕、上方有著大大的「八八坑道」4個字，坑道內部相當涼爽，長年維持在攝氏16至19度，恆溫又穩定的環境，讓存放的老酒有一定品質，是絕佳的儲藏酒窖，坑道主體由花崗岩所構成。

相傳八八坑道原為居民躲避海盜的藏身山洞，在軍方進駐馬祖後，加以鑿高、挖深與強固，闢為戰車坑道，全長273公尺，包含副坑道長度，可容納一個步兵團的兵力，正向出口可迎擊海上入侵的敵軍，後方出口可通往過去的南竿軍用機場；於1974年完工，施工期歷時約10年，落成之日適逢蔣公88歲誕辰，命名為「八八坑道」。

戰地政務解除後，馬祖酒廠即利用此坑道窖藏美酒，所出品的高粱酒便以「八八坑道」為名，不僅成為馬祖酒的一大特色，也打響了馬祖酒的知名度；目前主通道為罈裝老酒存放區，次通道為高粱酒系酒槽區，老酒儲存區放置的陳年老酒因停產之故，現存均為15年以上，存量賣完即停，更顯其珍貴，坑道內酒香四溢，置身其中不禁令人微醺。

戰車 景點 馬祖

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