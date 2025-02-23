屏東夜市旁停車場深夜改裝車聚 噪音巨響警開出25件違規

屏東警分局昨天深夜11點接獲報案，屏東夜市旁的民生立體停車場內有改裝車輛聚集，現場發出噪音巨響，宜有危險駕駛，警方到場，現場有40多輛車輛，開出25件交通違規。

警方調查，停車場內聚集40餘輛車輛，該聚會是車友在網路社群貼文聚集。警方在各樓層逐一盤查車主及車籍，現場告發違規改裝車體及引擎18件、未繫安全帶6件及無照駕駛1件，共開出25件違規。

警方並同時嚴正警告現場車友，不得進行競速飆車、危險駕駛或噪音擾民行為，否則將依法嚴懲，絕不寬貸。

網路「社會事新聞影音」流傳3分多鐘影片，民生路立體停車場22日深夜11點有大批改裝車車聚，深夜猛催油門，製造噪音，有多輛改裝車、超跑，發出引擎轟隆巨響。

警方表示，進一步調閱停車場監視器畫面，全面掌握參與車輛資訊，並函發車籍地警察機關約制，防止違規行為擴散。